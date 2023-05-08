《鍾之日記》５月８日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：升。



全稱為中國特色資本市場估值體系的「中特估」效應持續發酵，一眾大型央企與國企今日在

港股及Ａ股都獨領風騷。美國非農就業數據公布，投資者對經濟衰退及美國銀行業危機的擔憂情

緒有所緩解，美股上周五急彈，香江魚缸今日在Ａ場強升帶動下，全日升逾兩百點，恒指高開

７８點報２０１２８，最多升２７２點，高見２０３２１，惟受制１００天線，升勢略放緩，最

終恒指收報２０２９７，升２４７點或１﹒２％；國指收報６８９７，升９９點或１﹒５％；科

指升０﹒５％，收３９１４點。大市全日成交１０８０億元。



＊滬指創１０個月新高＊



國資委最新發布新辦法，提高中央企業債券發行審批效率，並要求利用債券融資，推動國有

資本及國企發展，上交所公布將於周四（１１日）舉辦「發現央企投資價值促進央企估值回歸」

業務交流會暨國新央企股東回報ＥＴＦ宣介會。會議主旨為進一步探索建立中國特色估值體系，

引導央企投資價值發現，推動央企估值回歸合理水平。一眾中字股強勢大漲、金融股及石油股亦

升幅顯著。滬綜指盤中一度觸及３４００﹒１８點，惟重點關口位有阻力，全日收升１﹒８１％

，報３３９５點，創１０個月新高。深市升勢較弱，深成指全日僅升０﹒４％，創業板僅升

０﹒２５％。兩市全日成交１１３６９億元人民幣，按日增逾６％，成交額連續第２２個交易日

突破１萬億，外資連續兩日流入，陸股通今日淨流入逾２０億元人民幣。



＊資金力捧內銀，惟息差收窄業績承壓＊



在「中國特色估值體系」催化下，具有低估值、高股息特徵的銀行板塊接連罕見大漲，迎來

價值重估機會。中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）今日獲資金力捧，Ａ股收盤漲停

，報４﹒４９元人民幣，創逾四年新高，近３個交易日累計漲超２０％，Ｈ股亦在內銀港股中表

現最好，高見３﹒４２元，收漲４﹒６％。中信銀行（００９９８）（滬：６０１９９８）Ａ股

漲停，Ｈ股漲近６％。建行（００９３９）全日升３﹒７％，成交有１０﹒２億元，為交投最多

股份。

不過，有分析認為，銀行盈利有望在上半年觸底，資產質量也將趨穩，但在銀行資產質量進

一步好轉的同時，由於息差大幅收窄，銀行業績仍承壓。事實上，上周有三家股份制銀行同日下

調活期存款利率，包括浙商銀行（０２０１６） （滬：６０１９１６）、渤海銀行

（０９６６８）、恒豐銀行均宣布，自５月５日起調整人民幣存款掛牌利率。光大證券指出，

２０２２年，上市銀行企業活期存款付息率為１﹒０２％，明顯高於活期存款基準利率。若全部

企業活期存款利率降至２０１３－２０１８年０﹒７０％左右的平均水平，將提振息差約５﹒５

個基點，影響上市銀行營收增速２﹒３％。內地多位專家指，銀行調降存款利率有助於更好地穩

定淨息差，降低實體經濟融資成本和促進居民消費。二季度存款利率仍有小幅下降空間，或許還

會有部分銀行跟進調整。



＊被拒入ＭＳＣＩ中國，商湯隨即插水＊



ＭＳＣＩ明晟指數公布，商湯（０００２０）不符合納入ＭＳＣＩ中國全股票指數或

ＭＳＣＩ中國指數名單，因美國行政名令１３９５９及１４０３２，美國海外資產控制辦公室

（ＯＦＡＣ）於２０２１年１２月１６日列商湯為「非ＳＤＮ中國軍工複合體公司名單」。不過

，商湯目前仍被另一美資指數公司富時納入全球股票指數系列－中國區域指數（大型市值股票）

中，稱收到ＯＦＡＣ確認，商湯不受限於美國禁止該國投資者持有其股份的制裁。

商湯今日開盤插水６％，收盤仍維持跌幅，收跌６﹒２％，報２﹒４３元。

其他科技股亦見疲弱，美團（０３６９０）跌逾１％，京東集團（０９６１８）跌０﹒９％

，騰訊（００７００）跌０﹒６％。

阿里（０９９８８）旗下物流子公司菜鳥網絡科技有限公司計劃最早於明年初在香港上市，

籌資１０億至２０億美元（約７８億至１５６億港元）。阿里全日升０﹒４％，報８１﹒９５元

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