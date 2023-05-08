《經濟通通訊社８日專訊》香港與內地利率互換市場互聯互通合作（互換通），各項準備工

作進展順利，其中「北向互換通」的交易下周一（５月１５日）啟動。人民銀行明確了「北向互

換通」的相關交易及結算安排。在交易品種方面，「北向互換通」初期可交易品種為利率互換產

品，報價、交易及結算幣種為人民幣。境外投資者參與利率掉期合約交易的每日本金名義淨額上

限為２００億元（人民幣．下同），上海清算所與港交所（００３８８）旗下場外結算公司之間

淨頭寸對應風險敞口不超過４０億元。

市場認為，首階段開通「北向互換通」，是將互聯互通安排拓展至金融衍生品，為國際投資

者提供更廣泛的風險管理工具，幫助他們有效對沖利率變化對人民幣固定收益資產的影響。中銀

香港 （０２３８８）及滙豐均表示歡迎和支持互換通開展，中銀香港更指已為開通做好交易、

清算、結算等全方位準備。

滬深銀行股今日大漲，中信銀行（滬：６０１９９８）漲停，中國銀行

（滬：６０１９８８）漲６﹒８％，農業銀行（滬：６０１２８８）漲５％，工商銀行

（滬：６０１３９８）漲４﹒８％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）漲４﹒７％，交通銀行

（滬：６０１３２８）漲４％，建設銀行（滬：６０１９３９）漲３﹒７％。（ｃｔ）

