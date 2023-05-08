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AH股新聞

08/05/2023 14:09

《Ａ股焦點》科大訊飛漲停，合夥成立大數據公司註冊資本１億人幣

　　《經濟通通訊社８日專訊》科大訊飛（深：００２２３０）等公司成立馬鞍山市大數據資產
運營有限公司，註冊資本１億人民幣，經營範圍含互聯網數據服務；互聯網安全服務；數據處理
和存儲支持服務；人工智能公共數據平台等。
　　股東信息顯示，該公司由安徽江東產業投資集團有限公司、科大訊飛子公司訊飛智元信息科
技有限公司、數字安徽有限責任公司分別持股４６％、４４％、１０％。（ｄｗ）

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