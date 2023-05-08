《經濟通通訊社８日專訊》官媒《央視網》引述早前外媒報道，拜登即將在Ｇ７峰會上簽署

行政令，禁止美國企業投資中國人工智能等企業，分析料舉措對中國長期影響可能較大。此外外

媒今日報道指，中國科企正加速研發不依賴於美國最新芯片的尖端人工智能（ＡＩ）技術，令其

ＡＩ產業不受美制裁影響。

消息引發市場震盪，Ａ場人工智能概念股急跌後反彈，個股走勢分化，科大訊飛

（深：００２２３０）升９﹒４％，中科曙光（滬：６０３０１９）升４％，昆侖萬維

（深：３００４１８）無升跌，雲從科技（滬：６８８３２７）跌４﹒３％，神州泰岳

（深：３００００２）跌２﹒９％，



＊分析：美國對外投資審查機制對中國長期影響較大＊



《彭博》上月２０日報道稱，拜登計劃本月在１９日到２１日的七國集團領導人廣島峰會前

後簽署一項行政令，嚴格限制美國企業對中國部分高科技產業投資；其中，人工智能、半導體和

量子技術領域可能面臨全面投資禁令。

國君宏觀分析認為，美國對外投資審查機制推出對中國短期影響有限，但是由於範圍擴容、

聯合盟友、持續審查等，預計對中國長期影響可能較大。後續面臨審查範圍的擴大可能，向關鍵

和新興技術清單領域進一步擴張，從而加大限制領域；此外，拉攏盟友，首批拉攏Ｇ７國家，如

果聯盟固化，對中國吸引新興領域的外國資本較為不利；持續審查，對情緒效應影響較大，失去

了後續投資合作的想象空間，中國可能面臨合作轉向。

而據《華爾街日報》報道，包括華為、百度（０９８８８）和阿里巴巴（０９９８８）等中

國科企，正研究以更少或更低端半導體就能實現最先進ＡＩ性能的技術，同時研究如何混用不同

類型的芯片，以避免依賴任何一類設備。文章引述分析師指，如果相關研究取得成功，中國科技

公司將能抵禦美國制裁的影響。（ｄｗ）





