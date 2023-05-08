《經濟通通訊社８日專訊》廣州市公安局黃埔區分局７日發布通告，因涉嫌非法吸收公眾存

款，雪松控股集團下屬的廣東圓方投資等公司已被立案查處。公安機關已對主要犯罪嫌疑人張某

等人採取刑事強制措施。目前案件正在進一步偵辦中。

知情人士指，通告中所披露的圓方投資只是涉案公司的代表之一，還有很多涉案的關聯公司

，沒法逐一列出，所以用「圓方投資等公司」指代。此外，公告中的「張某」即雪松控股的實際

控制人張勁。

張勁出生於１９７１年１１月，是湖南邵陽人，本科就讀於深圳大學金融系。據張勁自述，

他的第一桶金來自資本市場。他投資房地產，也投資過中國本土第一家風投－－深圳中小企業創

業投資有限公司。１９９７年，張勁在廣州創立雪松控股，以貿易融資起家，涉獵領域包括大宗

商品、供應鏈、化工產業、房地產等。２０１５年，雪松控股營業收入還停留在５９３億元（人

民幣．下同），２０１６年即飆升至１５７０億元，躍居廣州民企第一。２０１８年７月，雪松

控股躋身「世界５００強」，此後連續４年上榜，並入主了２家Ａ股公司－－齊翔騰達

（深：００２４０８）和＊ＳＴ雪發（深：００２４８５）。如今，雪松控股深陷流動性危機，

不僅從世界５００強中出局，也讓旗下２家Ａ股公司的業務發展受到牽連，並且齊翔騰達即將易

主給山東國資。



＊借助貿易之名、行拆借融資之實＊



雪松控股的營收快速增長，是因為該公司是在從事融資性貿易，即企業間借助貿易之名、行

拆借融資之實。在現實中，一些貿易企業缺乏足夠的資信，難以從金融機構獲得融資。於是，它

們通過與信用良好的企業合作，虛構貿易周轉，並將與這些信用良好的企業發生交易的票據用於

融資。這就使得相關企業帳面上的營業收入和存貨大幅上升。

除了用這樣的方式從金融機構獲得融資，雪松控股還設立了諸多理財公司，對外發行理財產

品，而其底層資產就是雪松與供應鏈上的貿易企業之間的「應收帳款」。

自２０２１年４月起，雪松控股旗下的理財產品陸續出現逾期，但彼時雪松還能按時支付利

息；２０２２年１月，雪松承認已無力支付利息。據報道，不包括雪松信托在內，雪松旗下的理

財產品「爆雷」的規模約為２００億元。在雪松「爆雷」以後，諸多中小債權人通過信訪、上訴

等諸多手段，希望能夠拿回本金。在去年５月，雪松控股多名高管就被廣州市經偵帶走配合調查

，其中包括張勁。隨後張勁始終處於被控制狀態，官方此次正式宣布刑拘張勁，距離他去年５月

被帶走，已整整過去了一年。（ｌｃ）

