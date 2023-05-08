《經濟通通訊社８日專訊》Ｑ房網再陷倒閉傳言，網傳一張深圳市世華房地產投資顧問有限

公司的公告指，「因行業競爭加劇，公司（Ｑ房）被迫進行業務模式轉型，現公司所有門店均已

關閉，為保證公司各員工的相關利益，公司後續工作以應收款項的清收為主。」

而Ｑ房網公司聲明指，深圳雲房網絡科技有限公司作為Ｑ房網品牌持有人和Ｑ房網業務運營

主體，一直處於正常經營中。而深圳市世華房地產投資顧問有限公司作為深圳雲房網絡科技有限

公司全資子公司，僅被授權在深圳地區開展Ｑ房網直營業務，目前深圳地區業務模式全部轉為加

盟，加盟業務也在正常運轉經營；深圳雲房網絡科技有限公司在全國其他城市的授權加盟業務和

直營業務均正常經營。



＊樓市行情影響業績，大股東擬出售控股權＊



２０２０年開始，受疫情及房地產調控政策加碼的影響，深圳雲房業績大幅下降。在

２０２１年下半年開始，Ｑ房網傳出業務收縮消息，２０２２年３月，Ｑ房網宣布關停上海所有

直營門店。此後，杭州、蘇州、佛山等地也相繼傳出大量關閉門店、員工維權討薪的消息。

而Ｑ房網大股東國創高新（深：００２３７７）則計劃出售控股權，公司在４月２９日發布

的２０２２年年報中寫道，受宏觀調控和行業周期等因素影響，深圳雲房經營狀況惡化，並出現

持續虧損，已對公司整體經營成果產生較嚴重的負面影響。為優化公司資產結構，降低經營風險

，盡快扭轉不利的經營形勢，擬剝離深圳雲房，公司正與相關方溝通協商，積極推進深圳雲房控

股權出售進展。（ｄｗ）

