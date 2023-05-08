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AH股新聞

08/05/2023 16:11

【大國博弈】據報歐盟擬制裁向俄售軍備中企，中方：反對非法制裁

　　《經濟通通訊社８日專訊》有報道稱歐盟考慮制裁為俄羅斯軍火供應商提供支援的７間內地
及香港企業，對此中國外交部發言人汪文斌表示，中方堅決反對以中俄合作為由搞對華非法制裁
或長臂管轄。
　　汪文斌在外交部例行新聞發布會上表示，注意到有關報導，敦促歐盟不要走上錯誤道路，否
則中國必將堅決維護自身合理合法權益。他表示，如果有關報導屬實，將嚴重破壞中歐互信與合
作。他並指出，中俄之間的經貿合作坦坦蕩蕩。
　　英國《金融時報》援引金融時報看到的一份制裁名單的副本稱，七家中國企業已被列入新的
一攬子制裁措施，包括內地企業三合成半導體（３ＨＣ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒｓ）及金
派科技（Ｋｉｎｇ－Ｐａｉ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ），以及５間香港公司信諾電子
（Ｓｉｎｎｏ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ）、希馬科技（Ｓｉｇｍａ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）
、Ａｓｉａ　Ｐａｃｉｆｉｃ　Ｌｉｎｋｓ、Ｔｏｒｄａｎ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ及Ａｌｐｈａ　
Ｔｒａｄｉｎｇ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ。歐盟成員國將在本周討論這些措施。當中部分企業
已經被美國納入制裁名單。（ｄｗ）

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