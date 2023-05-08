《經濟通通訊社８日專訊》乘聯會公布，４月１－３０日，乘用車市場零售１６５﹒２萬輛

，同比增長５８％，環比增長４％；今年以來累計零售５９３﹒８萬輛，同比增長持平；全國乘

用車廠商批發１７８﹒３萬輛，同比增長８７％，環比下降１０％；今年以來累計批發

６８４﹒５萬輛，同比增長７％。

初步統計，４月新能源車市場零售５２﹒９萬輛，同比增長８７％，環比下降３％；今年以

來累計零售１８５﹒２萬輛，同比增長３７％；全國乘用車廠商新能源批發６０萬輛，同比增長

１０５％，環比下降４％；今年以來累計批發２０９﹒７萬輛，同比增長４２％。



＊去年低基數因素，４月同比異常較強＊



乘聯會表示，由於去年４月的低基數因素，今年４月同比異常較強。初步統計，４月１－

３０日，乘用車市場零售１６５﹒２萬輛，同比增長５８％，環比增長４％；今年以來累計零售

５９３﹒８萬輛，同比增長持平。



＊４月廠商銷量偏低，生產節奏也放緩＊



初步統計，４月１－３０日全國乘用車廠商批發１７８﹒３萬輛，同比增長８７％，環比下

降１０％；今年以來累計批發６８４﹒５萬輛，同比增長７％。

乘聯會表示，４月是二季度的起點，市場環境較好，有利於車企生產銷售。但由於３月的部

分企業為地方開門紅做貢獻，批發銷量偏強，而且由於４月國六老款車型的延期銷售政策建議尚

未明朗，因此車企的部分車型產銷仍相對謹慎。４月的廠商銷量偏低，生產節奏也放緩，主要等

著看看國六老款車型的庫存延期政策是否確定。（ｊｔ）

