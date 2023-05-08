  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

08/05/2023 09:09

《行業數據》乘聯會：料４月新能源車市場零售近５３萬輛增８７％

　　《經濟通通訊社８日專訊》乘聯會公布，４月１－３０日，乘用車市場零售１６５﹒２萬輛
，同比增長５８％，環比增長４％；今年以來累計零售５９３﹒８萬輛，同比增長持平；全國乘
用車廠商批發１７８﹒３萬輛，同比增長８７％，環比下降１０％；今年以來累計批發
６８４﹒５萬輛，同比增長７％。
　　初步統計，４月新能源車市場零售５２﹒９萬輛，同比增長８７％，環比下降３％；今年以
來累計零售１８５﹒２萬輛，同比增長３７％；全國乘用車廠商新能源批發６０萬輛，同比增長
１０５％，環比下降４％；今年以來累計批發２０９﹒７萬輛，同比增長４２％。
　
＊去年低基數因素，４月同比異常較強＊
　
　　乘聯會表示，由於去年４月的低基數因素，今年４月同比異常較強。初步統計，４月１－
３０日，乘用車市場零售１６５﹒２萬輛，同比增長５８％，環比增長４％；今年以來累計零售
５９３﹒８萬輛，同比增長持平。
　
＊４月廠商銷量偏低，生產節奏也放緩＊
　
　　初步統計，４月１－３０日全國乘用車廠商批發１７８﹒３萬輛，同比增長８７％，環比下
降１０％；今年以來累計批發６８４﹒５萬輛，同比增長７％。
　　乘聯會表示，４月是二季度的起點，市場環境較好，有利於車企生產銷售。但由於３月的部
分企業為地方開門紅做貢獻，批發銷量偏強，而且由於４月國六老款車型的延期銷售政策建議尚
未明朗，因此車企的部分車型產銷仍相對謹慎。４月的廠商銷量偏低，生產節奏也放緩，主要等
著看看國六老款車型的庫存延期政策是否確定。（ｊｔ）

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」圓滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金