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AH股新聞

08/05/2023 16:46

《中國監管》中國加強房地產經紀管理，要求經紀合理降低服務費用

　　《經濟通通訊社８日專訊》中國住房和城鄉建設部、國家市場監督管理總局發布《關於規範
房地產經紀服務的意見》，加強房地產經紀行業管理。
　　意見提出，經紀機構要合理降低住房買賣和租賃經紀服務費用；引導由交易雙方共同承擔經
紀服務費用；鼓勵按照成交價格越高、服務費率越低的原則實行分檔定價；經紀機構不得濫用市
場支配地位以不公平高價收取經紀服務費用；房地產互聯網平台不得干預經紀機構自主決定收費
標準。（ｊｔ）

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