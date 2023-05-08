《經濟通通訊社８日專訊》中國住房和城鄉建設部、國家市場監督管理總局發布《關於規範

房地產經紀服務的意見》，加強房地產經紀行業管理。

意見提出，經紀機構要合理降低住房買賣和租賃經紀服務費用；引導由交易雙方共同承擔經

紀服務費用；鼓勵按照成交價格越高、服務費率越低的原則實行分檔定價；經紀機構不得濫用市

場支配地位以不公平高價收取經紀服務費用；房地產互聯網平台不得干預經紀機構自主決定收費

標準。（ｊｔ）

