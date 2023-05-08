《經濟通通訊社８日專訊》美國三大指數上周五（５日）顯著反彈，滬深股市今早隨外圍高

開，上證綜合指數（滬綜指）高開０﹒１９％，報３３４０﹒９９點，深綜指高開０﹒１５％，

國務院要求進一步優化支持新能源汽車購買使用的政策，刺激新能源車板塊造好。

國家外匯管理局７日公布的數據顯示，匯率折算和資產價格變化雙重「助力」推動下，截至

４月末，中國外匯儲備規模３２０５０億美元，重返３﹒２萬億美元，較３月末增加２０９億美

元，升幅為０﹒６６％。外匯局當日公布的數據還顯示，截至４月末，官方黃金儲備報６６７６

萬盎司，環比上升２６萬盎司，已連續６個月增加。

香港與內地利率互換市場互聯互通合作（互換通），各項準備工作進展順利，其中「北向互

換通」的交易下周一（５月１５日）啟動。

中國上市公司協會日前公布的中國上市公司２０２２年經營業績分析報告顯示，３４１３家

上市公司實施或公布年度現金分紅方案，佔比６７％，合計現金分紅達１﹒８９萬億元人民幣，

創歷史年度新高，平均股利支付率３０﹒３％。

人民銀行公布，今日進行的２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，中標利率持平２％。

公開市場今日無逆回購到期，當日實現淨投放２０億元。（ｊｔ）

