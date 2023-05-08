《經濟通通訊社８日專訊》香港與內地利率互換市場互聯互通合作（互換通），各項準備工

作進展順利，其中「北向互換通」的交易下周一（５月１５日）啟動。市場或陸續推出相關金融

衍生品，引發銀行、券商、保險等金融板塊強勢領漲。滬深股市今早高開後持續走強，滬綜指更

一度觸及３４００﹒１８點，惟接近半日收市時升幅稍縮，收盤升１﹒５６％，報

３３８６﹒５９點。深市升勢較弱，深成指半日升０﹒３１％，創業板僅升０﹒０１％。兩市半

日成交７３８４億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段增逾２％，外資通過陸股通轉為流

入逾２６億元。



＊北向互換通下周啟動，銀行股大漲＊



人民銀行明確「北向互換通」的相關交易及結算安排。在交易品種方面，「北向互換通」初

期可交易品種為利率互換產品，報價、交易及結算幣種為人民幣。境外投資者參與利率掉期合約

交易的每日本金名義淨額上限為２００億元，上海清算所與港交所（００３８８）旗下場外結算

公司之間淨頭寸對應風險敞口不超過４０億元。市場認為，首階段開通「北向互換通」，是將互

聯互通安排拓展至金融衍生品，為國際投資者提供更廣泛的風險管理工具，幫助他們有效對沖利

率變化對人民幣固定收益資產的影響。

滬深銀行股今日大漲，中信銀行（滬：６０１９９８）漲停，中國銀行

（滬：６０１９８８）漲８﹒８％，農業銀行（滬：６０１２８８）漲５﹒８％，工商銀行

（滬：６０１３９８）漲逾６％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）漲５﹒４％。

券商股也大幅走高，中國銀河（滬：６０１８８１）漲停，招商證券（滬：６００９９９）

升４﹒８％，光大證券（滬：６０１７８８）升４﹒５％，興業證券（滬：６０１３７７）升

２﹒８％，中信證券（滬：６０００３０）升２﹒４％。



＊農村建充電樁撐電動車發展，概念股向好＊



國務院總理李強上周五（５日）主持召開國務院常務會議，審議通過了加快推進充電基礎設

施建設，更好支持新能源汽車下鄉和鄉村振興的實施意見。會議強調，要聚焦制約新能源汽車下

鄉的突出瓶頸，適度超前建設充電基礎設施，創新充電基礎設施建設、運營、維護模式，確保「

有人建、有人管、能持續」。

新能源汽車概念股顯著造好，比亞迪（深：００２５９４）漲１﹒６％，比亞迪董事長王傳

福５日下午在河內與越南副總理會面，盼獲便利盡快投運電動汽車項目；長城汽車

（滬：６０１６３３）彈０﹒７％，長安汽車（深：０００６２５）升１﹒３％。

充電樁股同樣向好，科林電氣（滬：６０３０５０）漲３﹒１％，英可瑞

（深：３００７１３）升２﹒６％，英威騰（深：００２３３４）升１﹒９％，國恩股份

（深：００２７６８）揚２﹒１％，眾業達（深：００２４４１）升１﹒２％。（ｊｔ）

