《經濟通通訊社８日專訊》國資委發布新辦法，提高中央企業債券發行審批效率，並要求利

用債券融資，推動國有資本及國企發展，上交所公布將於周四（１１日）舉辦「發現央企投資價

值促進央企估值回歸」業務交流會暨國新央企股東回報ＥＴＦ宣介會。會議主旨為進一步探索建

立中國特色估值體系，引導央企投資價值發現，推動央企估值回歸合理水平。一眾中字股強勢大

漲、金融股及石油股亦升幅顯著。滬綜指今早高開後升勢持續，盤中一度觸及３４００﹒１８點

，惟重點關口位有阻力，全日收升１﹒８１％，報３３９５點，創１０個月新高。深市升勢較弱

，深成指全日僅升０﹒４％，創業板僅升０﹒２５％。兩市全日成交１１３６９億元（人民幣．

下同），按日增逾６％，成交額連續第２２個交易日突破１萬億元，陸股通連續兩日流入，今日

淨流入逾２０億元。



＊利用債券融資做強，中行漲停創四年高＊



國資委發布《中央企業債券發行管理辦法》，要求利用債券融資推動中國國有資本和國有企

業做強做優做大，提升企業核心競爭力，並提出探索多市場、多幣種發行境外債券，拓展融資渠

道。銀行股大漲，中信銀行（滬：６０１９９８）漲停，農業銀行（滬：６０１２８８）漲

７﹒５％，工商銀行（滬：６０１３９８）漲６﹒２％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）漲

３﹒７％。

近期市值重返萬億大關的中國銀行（滬：６０１９８８）獲資金力捧，收盤漲停，報

４﹒４９元，創逾四年新高，近３個交易日累計漲超２０％，最新總市值１﹒３２萬億元。



＊經濟衰退憂慮稍退，中石油返回四年高＊



美國上周五（５日）公布非農及失業率數據反映就業市場比預期強韌，紓緩市場對經濟衰退

的憂慮，油價反彈。石油股重回漲勢，其中，中國海油（滬：６００９３８）飆７﹒７％，報

１９﹒９２元，創近一年新高；中國石油（滬：６０１８５７）升７﹒７％，報８﹒５８元，創

逾四年半新高。中海油服（滬：６０１８０８）升６﹒２％，中油工程（滬：６００３３９）升

４﹒４％，中國石化（滬：６０００２８）升４﹒６％。

國務院總理李強主持召開國務院常務會議，審議通過了加快推進充電基礎設施建設，更好支

持新能源汽車下鄉和鄉村振興的實施意見。充電樁股向好，科林電氣（滬：６０３０５０）漲

２﹒９％，英可瑞（深：３００７１３）升３﹒４％，英威騰（深：００２３３４）升逾２％，

國恩股份（深：００２７６８）揚１﹒４％，眾業達（深：００２４４１）升０﹒８％。

（ｊｔ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４０６２﹒６６ ＋１﹒１４

上證綜合指數 ３３９５﹒００ ＋１﹒８１ ５６４７﹒００

上證Ａ股指數 ３５５８﹒９８ ＋１﹒８２

深證成份指數 １１２２５﹒７７ ＋０﹒４０ ５７２２﹒００

深圳創業板指數 ２２７３﹒４０ ＋０﹒２５

上證Ｂ股指數 ２９２﹒９０ ＋０﹒７１ １﹒４１

深證Ｂ股指數 １１９１﹒７４ ＋０﹒９８ １﹒００

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