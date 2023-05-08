《經濟通通訊社８日專訊》深證成分指數全日收市升０﹒４％，報１１２２５﹒７７點。

教育股拉升，中央財經委指出，要把教育強國建設作為人口高質量發展的戰略工程，全面提

高人口科學文化素質、健康素質、思想道德素質。要建立健全生育支持政策體系，大力發展普惠

托育服務體系，顯著減輕家庭生育養育教育負擔，學大教育（深：０００５２６）、盛通股份

（深：００２５９９）升一成漲停，方直科技（深：３００２３５）飆１８％，佳發教育

（深：３００５５９）漲１７﹒２％。

國務院常務會議審議通過了加快推進充電基礎設施建設、更好支持新能源汽車下鄉和鄉村振

興的實施意見。充電樁板塊走高，英可瑞（深：３００７１３）升３﹒４％，英威騰

（深：００２３３４）升２％，國恩股份（深：００２７６８）升１﹒４％。

官媒《央視網》引述早前外媒報道，拜登即將在Ｇ７峰會上簽署行政令，禁止美國企業投資

中國人工智能等企業，分析料舉措對中國長期影響可能較大。此外外媒今報道指，中國科企正加

速研發不依賴於美國最新芯片的尖端人工智能（ＡＩ）技術，令其ＡＩ產業不受美制裁影響。

ＡＩ概念今日低開後震盪反彈，科大訊飛（深：００２２３０）、久遠銀海

（深：００２７７７）升一成漲停，朗瑪信息（深：３００２８８）飆兩成漲停，易華錄

（深：３００２１２）升７﹒５％。（ｄｗ）

