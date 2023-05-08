《經濟通通訊社８日專訊》國務院總理李強上周五（５日）主持召開國務院常務會議，審議

通過了加快推進充電基礎設施建設，更好支持新能源汽車下鄉和鄉村振興的實施意見。意見提到

，鼓勵企業豐富新能源汽車供應，同時加強安全監管，促進農村新能源汽車市場健康發展。會議

還審議通過了關於加快發展先進製造業集群的意見，要求統籌推進傳統產業改造升級和新興產業

培育壯大，促進技術創新和轉化應用。

此外，乘聯會初步統計，４月新能源車市場零售５２﹒９萬輛，同比增長８７％，環比下降

３％；今年以來累計零售１８５﹒２萬輛，同比增長３７％；全國乘用車廠商新能源批發６０萬

輛，同比增長１０５％，環比下降４％；今年以來累計批發２０９﹒７萬輛，同比增長４２％。

新能源汽車概念股顯著造好，比亞迪（深：００２５９４）現漲２﹒８％，比亞迪董事長王

傳福５日下午在河內與越南副總理會面，盼獲便利盡快投運電動汽車項目；長城汽車

（滬：６０１６３３）彈２﹒５％，長安汽車（深：０００６２５）升２﹒２％，廣汽集團

（滬：６０１２３８）升１﹒７％，賽力斯（滬：６０１１２７）升１﹒７％，上汽集團

（滬：６００１０４）升１﹒６％，華域汽車（滬：６００７４１）升１﹒５％，東方電氣

（滬：６００８７５）升１﹒５％，恩捷股份（深：００２８１２）升１﹒３％，寧德時代

（深：３００７５０）升１﹒２％，天齊鋰業（深：００２４６６）升０﹒４％。（ｊｔ）

