《經濟通通訊社８日專訊》早前傳出格力電器（深：０００６５１）董事長董明珠持有

１１５０萬股、市值約４﹒０７億（人民幣．下同）的股份遭凍結，觸發格力電器５月４日罕見

跌停，其後儘管格力電器澄清稱董明珠的股票不是「凍結」而是「質押」，股價仍繼續下跌。

格力電器５日發聲明澄清稱，公司披露的「２０２３年第一季度報告」，經核查，因個別信

息存在錄入錯誤，誤將截至報告期末前十大股東中董明珠的股份狀態填寫為「凍結」，更正後董

明珠的股份狀態填寫為「質押」。格力電器身為千億上市公司，也發生如此低級錯誤令人咋舌，

格力電器今早再挫近２％，報３４﹒４５元，創近３個月新低。



＊傳董明珠舉債投入造車，以格力分紅還債＊



內媒報道指，雖然格力電器並未解釋董明珠股權質押的原因，但銀隆新能源的財務數據顯示

，格力和董明珠仍深陷當年造車業務所埋下的「坑」。２０１６年，董明珠看好銀隆鈦酸鋰電池

技術，自掏腰包１０億元和王健林、劉強東等人共計出資３０億元，拿下珠海銀隆

２２﹒３８８％股權。２０１７年連續兩次增持，持股比上升至１７﹒４６％。董明珠曾表示，

為了投資銀隆已壓上了全部身家，甚至還不惜舉債。

２０２１年，銀隆新能源被格力以１８﹒２８億競得３０﹒４７％的股權，１１月更名「格

力鈦」。但此時董明珠持有的股權價值縮水到１０﹒４８億，比五年前虧了近１３億元。

２０２０年，內媒報道稱，董明珠在用格力的分紅還債。同時，格力電器也面臨多元化受挫，其

格力空調業務被趕超的窘境。（ｊｔ）

