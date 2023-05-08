《經濟通通訊社８日專訊》中國銀行間市場交易商協會近期通過深入調查發現，大連銀行等

多家機構存在債券代持交易等違規行為。其中大連銀行通過做市業務方式，每日滾動開展買賣方

向相反、清算速度不同的現券交易，代持利率債活躍券，且規模較大；鄭州銀行、江西銀行和青

島銀行，內控執行不嚴或流於形式，未有效評估交易合理性，作為中間方以現券買賣或做市等方

式參與債券代持交易鏈條，交易筆數和金額較大；粵財信託未嚴格履行產品管理人職責，相關信

託計劃為代持債券損益兌現提供便利；某基金相關從業人員私下參與安排代持交易。經交易商協

會２０２３年第８次、第９次自律處分會議審議決定，已對上述機構及個人予以相應自律處分。

中國銀行間市場交易商協會披露的自律處分信息顯示，大連銀行作為銀行間債券市場交易機

構，在２０２１年１０月１１日至１５日期間，違規開展為他人暫時持有債券的相關交易，規避

相關監管規定，虛增做市交易量，相關交易未反映真實或正當交易目的，未嚴格遵守做市業務規

範，內部未能有效防範交易發生。該會對大連銀行予以嚴重警告，責令其針對本次事件中暴露出

的問題進行全面深入的整改。

鄭州銀行股份有限公司（０６１９６）（深：００２９３６）作為銀行間債券市場交易機構

，在２０２１年１０月１１日至１５日期間，為相關機構違規代他人持有債券提供了便利條件。

鄭州銀行開展涉事交易未反映真實或正當交易目的，內部未能有效識別交易風險或防範交易發生

。該會對鄭州銀行予以通報批評，責令其針對本次事件中暴露出的問題進行全面深入的整改。

青島銀行股份有限公司（０３８６６）（深：００２９４８）作為銀行間債券市場交易機構

，在２０２１年１０月１１日至１５日期間，為相關機構違規代他人持有債券提供了便利條件。

青島銀行開展涉事交易未反映真實或正當交易目的，內部未能有效識別交易風險或防範交易發生

，且部分交易通過做市交易方式完成，未嚴格遵守做市業務規範。該會對青島銀行予以誡勉談話

，責令其針對本次事件中暴露出的問題進行全面深入的整改。

泰禾集團股份有限公司（深：０００７３２）作為債務融資工具發行人，存在以下違反銀行

間債券市場相關自律管理規則的行為：一是未按期披露２０２１年三季度財務報表、２０２２年

一季度財務報表。二是未及時披露受到行政監管措施事項。三是未披露違約處置進展公告。同時

，泰禾集團存在債務融資工具違約，屬於應當從重或加重處理的情形。該會對泰禾集團予以通報

批評；責令其針對本次事件中暴露出的問題進行全面深入的整改；對公司法定代表人、董事長黃

其森予以通報批評。（ｓｌ）

