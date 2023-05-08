《經濟通通訊社８日專訊》廣東省發改委等部門近日印發《廣東省全面推行清潔生產實施方

案（２０２３－２０２５年）》，目標到２０２５年，清潔生產推行製度體系基本建立，工業領

域清潔生產全面深入推行，農業、服務業、建築業、交通運輸業等領域清潔生產進一步深化，清

潔生產整體水平走在全國前列，能源資源利用效率明顯提升，重點行業、重點產品能源利用效率

和主要污染物排放控制水平基本達到國際先進水平，清潔生產產業不斷壯大。



＊有序發展氫燃料電池汽車，加快建加氫站＊



《方案》提出，大力推廣節能及新能源汽車，推動城市公共服務及貨運配送車輛電動化替代

，提高城市公交、出租車、城市配送、郵政快遞、機場轉運、鐵路貨場等電動新能源運輸工具的

比例。有序發展氫燃料電池汽車，穩步推動電力、氫燃料車輛對燃油商用、專用等車輛的替代。

全面實施重型柴油車國六排放標準和非道路移動柴油機械國四排放標準，基本淘汰國三及以下排

放標準的柴油和燃氣汽車。推廣使用ＬＮＧ動力船舶、純電動船舶，加快推進碼頭岸電設施建設

，推動船舶靠港使用岸電應接盡接。

推動綠色交通基礎設施建設。持續推進城市公交、出租汽車、城市物流配送車輛的電動化，

推動氫燃料電池汽車的示範運用，加快高速公路服務區、港區、公交站場等建設加氫、充電站（

樁），全面推進港口船舶岸電使用。到２０２５年，實現高速公路服務區快充站全覆蓋，港口碼

頭泊位岸電覆蓋率達７０％以上。



＊推進５Ｇ、ＡＩ等應用於清潔生產，強化綠色金融支持＊



《方案》並提出，推進５Ｇ、工業互聯網、雲計算、人工智能、數字孿生等信息技術在綠色

製造、清潔生產領域的應用，結合省碳排放監測智慧雲平台建設進展，探索提供清潔生產信息化

公共服務。提升鋼鐵、石化、建材、有色金屬等流程型工業企業製造過程核心裝備和關鍵工序的

數字化水平，實現生產過程物質流、能量流等信息採集監控、智能分析和精細管理。推進機械、

汽車、船舶、電子、家電等離散型工業企業開展全面數字化管理，以數據為驅動提升行業綠色低

碳技術創新、綠色製造和運維服務水平。鼓勵工業企業開展資源能源碳排放信息化管控系統及污

染物在線監測系統建設，推動重點用能設備、新能源設備等數字化改造。進一步完善省重點用能

單位能耗在線監測系統建設，加快推進重點用能單位應接盡接。依托粵商通平台搭建清潔綠色生

產服務專區。

此外，開展報廢汽車、廢舊電器電子產品的智能拆解和拆解物自動化分選等關鍵技術裝備研

發，發展退役動力電池、光伏組件、風電機組葉片、大型舊輪胎等新興產業廢物循環利用技術，

研發廢舊塑料的改性改質技術。

與此同時，強化綠色金融支持，有效落實碳減排支持工具等貨幣政策工具，鼓勵銀行等各類

金融機構創新推廣綠色信貸產品，加大對清潔生產技術研發、清潔生產重點項目等的支持力度，

引導企業擴大清潔生產投資。探索推動達標企業通過清潔生產技術升級改造實現的主要污染物排

放穩定削減量、節能量，在完成主要污染物減排、節能任務的基礎上，可按相關規定將富餘指標

進入排污權、用能權交易市場進行交易，或用於企業自身發展所需的產能擴容及新產品新增產量

所需的污染物排放指標。大力推進清潔生產服務市場化，推行合同能源管理、合同節水管理等模

式和以環境治理效果為導向的環境託管服務。（ｓｌ）

