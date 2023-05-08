《經濟通通訊社８日專訊》中國消費者協會８日發布投訴情況分析顯示，今年第一季度全國

消協組織共受理消費者投訴３０４１５９件，同比增長６﹒５９％，解決２３８４９９件，投訴

解決率７８﹒４１％，為消費者挽回經濟損失２４６３９萬元人民幣。投訴量居前五位的商品分

別為食品、服裝、汽車及零部件、通訊類產品、鞋。

其中汽車投訴情況專題報告顯示，近年隨著新能源汽車和智能網聯技術的快速發展，汽車消

費領域的消費者投訴呈現出多樣化、複雜化的趨勢。當中新能源汽車的質量問題，一是新能源車

電池故障。例如行駛中續航突然斷崖式下降或動力電池突發故障斷電導致「趴窩」，車輛行駛、

充電或靜止過程中突發自燃等。二是未經消費者同意單方「鎖電」。一些新能源汽車品牌為降低

電池使用安全風險，在未告知消費者情況下，通過遠程升級系統對消費者車輛的充電功率、放電

功率或電池容量進行限制，導致車輛充電速度下降、動力減弱、續航縮短。三是智能輔助系統相

關問題。如智能輔助駕駛系統失靈、主動剎車遲鈍、中控黑屏死機、感應雷達和攝像頭等傳感器

失效等。四是剎車失靈問題。消費者反映部分品牌汽車存在剎車失靈問題，引發重大安全事故。

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