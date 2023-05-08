《經濟通通訊社８日專訊》據《中國證券報》報道，四川、河北等地水泥行業近期發布新一

輪錯峰生產通知。其中四川水泥協會要求今年５月每條熟料生產線錯峰生產不少於７＋３天，當

中５月２０日之前剛性錯峰不少於７天，５月２０日至月底錯峰不少於３天。鼓勵有條件會員單

位早錯峰、多錯峰。錯峰生產任務完成結果統計月結季清。每月根據在線監測數據進行核對結算

，當月超額完成任務可以用來沖抵次月計劃，當月欠計劃必須在次月補齊。

報道引述數字水泥網高級分析師王曉亮表示，一季度錯峰生產結束之後，很多省份因需求不

濟，隨即開啟二季度錯峰生產，如江蘇、浙江、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、

廣西、重慶、四川和貴州等地，時長為１５－６０天不等。儘管目前為水泥行業傳統需求旺季，

但由於下游需求復甦較弱，市場整體處於供大於求狀態，庫存持續高位運行，企業只能繼續採取

錯峰生產措施，以緩解供給壓力。

他又表示，水泥行業錯峰生產已經常態化，以往均是在淡季期間的一季度和三季度企業執行

錯峰生產。因去年房地產行業對水泥需求驟降，即使在傳統旺季，也需要增加錯峰生產。水泥企

業主動執行錯峰生產，減少市場供給，有利於水泥價格維持穩定或減緩下滑幅度，若是庫滿被動

停產，價格往往會出現大幅回落，將會造成量價齊跌的局面。



＊展望下半年市場行情大逆轉，料將有企業退市＊



中國水泥協會執行會長孔祥忠則認為，水泥消費量是工程項目實施的晴雨表，去年水泥產量

下降１０％以上，今年初，多數企業依然是庫存爆滿，說明國家安排的眾多工程項目沒有真正啟

動，結症就在地方政府投資乏力。今年擬安排地方政府專項債券３﹒８萬億元人民幣，將為重點

工程注入動力，下半年水泥市場行情將出現大逆轉。他並認為，「十四五」期間會有一些企業主

動或被動退出市場，主要是政策因素和企業效益原因。未來隨著市場整合力度加大，為優化市場

布局，大企業也會主動關閉一些產能利用率較低的生產線。（ｓｌ）

