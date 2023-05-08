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AH股新聞

08/05/2023 14:10

《中國要聞》比亞迪長沙工廠據報現離職潮：無班加、收入不及預期

　　《經濟通通訊社８日專訊》據《財聯社》報道，比亞迪（０１２１１）
（深：００２５９４）長沙望城經開區、雨花工業園工廠近期出現離職潮，其中望城工廠有工人
提出辭職後，收到「本月（４月）離職名額已滿」的答覆。雨花區工廠經歷３、４月離職潮後，
目前開始恢復招聘普通工人。
　　報道指，工廠近階段工作量減少、工資下滑，是一些工人選擇離開的直接原因。一線普工想
拿到預期中的收入，首先要「有班加」。據雨花區工廠招聘廣告，「月綜合收入５０００－
８０００元（人民幣．下同）」，但合約列明基本月薪為１９５０元，若想獲得５０００元的綜
合薪酬，就必須加班。不過，該廠工人表示，「前兩個月，活不多，它這裏（長沙工廠）前兩個
月還派人支援江西呢」。由於工作量有限，綜合薪酬低，所以很多人離職。
　　報道又指，工人工作量減少，產能利用率下降，背後是下游需求趨緩。相比去年１１、１２
月的「峰值」，目前比亞迪新能源車月銷量減少約一成。與此同時，比亞迪持續朝著「年底前成
為中國第一大汽車製造商」的目標擴產，其今年新能源車銷量目標３００萬輛以上、產能規劃超
４００萬輛。（ｓｌ）

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