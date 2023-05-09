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AH股新聞

09/05/2023 08:58

《駐京專電》網信辦：網絡安全專用產品管理新規７月起施行

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》國家網信辦、工信部、公安部、財政部和國
家認監委聯合發布《關於調整網絡安全專用產品安全管理有關事項的公告》，統一網絡安全專用
產品認證檢測制度，停止頒發《計算機信息系統安全專用產品銷售許可證》，停止執行政府採購
領域信息安全產品強制認證。該新規今年７月１日起施行。
　　國家互聯網信息辦公室有關負責人表示，２０１７年，國家網信辦會同相關部門發布了《網
絡關鍵設備和網絡安全專用產品目錄（第一批）》，包括數據備份一體機、防火牆、ＷＥＢ應用
防火牆、入侵檢測系統、入侵防御系統、安全隔離與信息交換產品、反垃圾郵件產品、網絡綜合
審計系統、網絡脆弱性掃描產品、安全數據庫系統、網站恢復產品等１１類網絡安全專用產品，
並通過性能指標界定了範圍。列入這個目錄且在性能指標要求範圍內的網絡安全專用產品，需要
按照《公告》要求進行安全認證或安全檢測。
　　上述負責人表示，將根據技術發展情況和監管要求，參考有關國家標準，動態調整《網絡關
鍵設備和網絡安全專用產品目錄》。

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