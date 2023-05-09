《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》北京銀保監局印發《銀行業保險業做好

２０２３年全面推進鄉村振興重點工作的通知》，《通知》提出，銀行保險機構要強化農村金融

環境建設。支持鄉村產業數字化發展，積極參與推動農村信用體系建設。不斷強化農村金融服務

能力建設，提升「三農」保險服務質效，穩定加大涉農信貸投入。

《通知》強調，各銀行保險機構要創新涉農金融產品和服務模式，針對涉農經營主體的融資

需求特點，在貸款利率、擔保條件、貸款期限等方面制定差異化政策，發展首貸、信用貸以及與

生產經營周期相匹配的中長期信貸。要積極拓展農村合格抵質押品范圍，探索豐富增信方式，可

將農業保險保單作為增信參考。要積極開發風險保障程度高、費率合理、可推廣的農險產品，研

發投保門檻低、責任適度、價格實惠、條款易懂的意外險、定期壽險和補充醫療保險產品，創新

發展各類投保簡單、交費靈活、收益穩健、領取形式多樣的養老保險產品。

截至２０２２年末，轄內主要中資銀行涉農貸款餘額４３６１﹒２５億元（人民幣．下同）

，較年初增長１９﹒５３％，高於各項貸款平均增速９﹒０５個百分點。１４家法人銀行普惠型

涉農貸款餘額１７１﹒２８億元，較年初增長２９﹒６２％，高於各項貸款平均增速２０﹒４９

個百分點。２０２２年，轄內保險機構政策性農業保險累計提供風險保障１５９﹒９億元。

