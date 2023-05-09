《經濟通通訊社９日專訊》海關總署今日公布，以美元計，中國４月出口同比增長８﹒５％

，較３月的雙位數高增長大幅回落，但仍高於預期；進口同比下降７﹒９％，為連續第二個月負

增長，環比亦下跌９﹒７％，凸顯內需相對較弱。貿易順差擴大至９０２﹒１億美元，高於預期

。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華分析指，出口增速強於預期，而進口放緩幅度較預期

擴大，令貿易順差較前值進一步擴大。外貿出口強勁表現與中國外貿結構持續優化，生產活動進

一步恢復，外貿企業積極應對海外需求變化，紓困與穩外貿政策措施顯現，以及去年基數有關。



＊進口放緩幅度超預期＊



他指出，進口放緩幅度超預期，一方面反映國內經濟處於恢復狀態，部分行業企業處於去庫

存尾聲，企業補庫存意願仍顯不足；另一方面，與價格因素有關，４月大宗商品價格進一步回落

，降低了國內原材料等商品進口整體成本。

從趨勢看，歐美等經濟體需求趨緩的勢頭尚未扭轉，去年外貿出口基數相對較高，外貿出口

增速仍面臨放緩壓力，但預計仍將保持適度增長，主要是新興經濟體整體復甦前景相對樂觀一些

，中國外貿出口結構持續優化，新能源類產品出口保持良好勢頭等。（ｌｃ）

