《經濟通通訊９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平會見第十屆世界華僑華人社團聯誼大會代表

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國家主席習近平８日上午在北京人民大會堂會見第十屆世界華僑華人社團聯誼大會代表，代表黨

中央、國務院向大家表示熱烈歡迎，向世界各地華僑華人致以誠摯問候。



穩出口挑大梁，外貿主力軍各顯神通

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４月進出口數據即將發布。在一季度外貿「開門穩」背景下，外貿主力省（市）因地制宜出台支

持政策，促進外貿穩規模優結構，鞏固外貿持續回暖勢頭。



中證監密集立案調查，「零容忍」信號更清晰

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５月以來，包括特發信息、西隴科學等在內的多家公司被中證監立案調查。根據Ｗｉｎｄ統計，

今年以來，已有約４０家上市公司披露了公司、大股東或董監高被中證監立案調查的公告，數量

較上年同期有所增多。





《上海證券報》



二季度以來３５家Ａ股公司獲「自家人」增持力挺

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據上海證券報統計，二季度以來共有３５家Ａ股公司披露了重要股東及公司高管的增持計劃。其

中，國軒高科控股股東國軒控股最為「闊氣」，擬增持金額上限達１０億元人民幣。



監管部門十方面舉措規範房地產經紀服務

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住建部、市場監管總局８日聯合發布《關於規範房地產經紀服務的意見》，從加強從業主體管理

、明確經紀服務內容、合理確定經紀服務收費、嚴格實行明碼標價、嚴禁操縱經紀服務收費等十

個方面明確提出監管措施。



首屆中國資本市場法治論壇將於６月１０日舉辦

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６月１０日，以「中國特色現代資本市場法治建設」為主題的首屆中國資本市場法治論壇將在上

海舉辦。本次論壇共分為一場主論壇和上市公司場、證券業場、基金期貨業場三個分論壇。





《證券時報》



銀行板塊吹響「紅五月」集結號

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５月８日，金融板塊表現搶眼，銀行、保險、證券等細分板塊絕大多數個股均錄得較大幅度上漲

。其中，中國銀行Ａ股系８年來首度漲停，中信銀行自２０２０年７月以來再現漲停。同日，多

家大行觸及股價歷史新高。



住建部市監總局加強房地產經紀行業監管

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住建部、市場監管總局８日聯合發布《關於規範房地產經紀服務的意見》，從合理確定經紀服務

收費、嚴格實行明碼標價、嚴禁操縱經紀服務收費等十個方面提出具體監管要求。



廣東：２０２５年實現高速服務區快充站全覆蓋

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廣東省發改委等部門８日發布《廣東全面推行清潔生產實施方案（２０２３－２０２５年）》，

提出到２０２５年，實現高速公路服務區快充站全覆蓋，港口碼頭泊位岸電覆蓋率達７０％以上

。（ｌｃ）

