《經濟通通訊社９日專訊》官媒《中國證券報》引述分析人士認為，二季度上市公司業績增

速有望相較一季度明顯回升，同時當前Ａ股市場整體估值水平仍處於歷史中低位，市場機會大於

風險，「中國特色估值體系」（即「中特估」）行情將向縱深演繹。

文章指，為進一步探索建立中國特色估值體系，引導央企投資價值發現，推動央企估值回歸

合理水平，上海證券交易所擬於５月１１日下午舉辦「發現央企投資價值，促進央企估值回歸」

業務交流會暨國新央企股東回報ＥＴＦ宣介會。市場人士指出，這也是８日「中特估」行情保持

熱絡的重要因素之一。

文章並引述中金公司研究部策略分析師、董事總經理李求索認為，當前位置市場機會仍大於

風險，建議投資者關注如下三條主線：第一，基本面修復空間和彈性大，且政策繼續支持的泛消

費領域，如食品飲料等；第二，產業鏈安全、數字經濟等政策支持的成長領域，包括高端製造、

科技軟硬件等；第三，受益於「一帶一路」建設的公司，以及國企改革等主題機會。（ｄｗ）



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