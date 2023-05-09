《神州經脈》「中國特色估值體系」多日以來大行其道，多隻銀行股股價創歷史新高，不過

今日出現戲劇性發展，券商股今早接力拉漲，帶動滬綜指突破三千四，高見３４１８﹒９５點，

創２０２２年７月以來新高。滬市升幅一直維持在午後，直至尾盤突然下起雷暴雨，部分「中特

估」摔跤急跌，石油、軍工、保險、電信板塊集體急瀉，資金割禾青後滬綜指全日倒跌１﹒１％

，報３３５７﹒６７點，全日振幅１﹒８５％，三千四關原是一場夢。

深市方面全日維持下跌，深成指挫０﹒９％，創業板指跌１﹒２１％。

過山車行情下兩市全日成交１２２１８億元（人民幣．下同），逾一個月以來新高，按日增

７﹒５％，外資連續三日透過陸股通淨流入近１０億元。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 內地公布四月進出口數據喜憂參半，海關總署公布，以美元計價，中國４月份進口同比下

降７﹒９％，遜於市場預期的持平或微跌，跌幅亦較３月的下降１﹒４％擴大。４月份出口則同

比增長８﹒５％，優於市場預期的增長８％，惟增幅亦較３月的增長１４﹒８％回落。貿易順差

９０２﹒１億美元，高於市場預期的貿易順差７１６億美元，擴大８２﹒３％。有分析認為，４

月單月數據比較一般，出口高增長不可持續，因中國大多數出口還是去歐美，如果歐美經濟不行

還是會對中國出口形成壓力。４月進口數據比較差，顯示內需相對較差。此外，４月中國對東盟

的出貨量放緩，相比之下，對歐盟和美國的出口基本保持穩定。



２﹒ 中加外交風波升級，加拿大政府決定驅逐中國駐多倫多總領事館政新領僑處負責人趙巍。

早前外媒引述加拿大安全情報局指，中國可能針對一直高調批評北京的華裔反對派保守黨議員莊

文浩（Ｍｉｃｈａｅｌ Ｃｈｏｎｇ），包括收集他在香港的親人資料，意圖阻嚇其他人持反華

立場，趙巍被指有份參與有關行動。中方隨後出手反制，決定採取對等措施，將加拿大駐上海總

領館領事甄逸慧列為「不受歡迎的人」，已要求其周六（１３日）前離開中國。中國外交部發言

人汪文斌在外交部例行記者會上回應中方作此決定的原因，稱是加拿大方面罔顧中方嚴正交涉，

以所謂「干涉加內政」的謊言為由，公然宣布一名中國外交官為「不受歡迎的人」。中方對此表

示強烈譴責和堅決反對。中方已向加方提出嚴正交涉和強烈抗議。



３﹒ 中國「反間諜」行動繼續，據央視報道，國家安全局等多部門對諮詢企業凱盛融英蘇州分

公司聯合執法，指凱盛融英公司大量接受境外公司對中國敏感行業的諮詢項目，其中一些企業與

外國政府、軍方、情報機關關係密切，非法獲取中國各類敏感數據，對國家安全構成了重大風險

隱患。凱盛融英是中國龍頭行業專家知識服務供應商，專家網絡及客戶群遍布全球。外交部發言

人表示，近期國家安全機關會同有關部門依法對相關企業進行公開執法，這是依據中國法律開展

的正常執法行為，旨在促進有關行業規範健康發展，維護國家安全和發展利益。事實上，中國通

過新版《反間諜法》後已經突擊檢查多間諮詢公司，當中還包括美國盡調公司美思明智集團

（Ｍｉｎｔｚ Ｇｒｏｕｐ）以及諮詢公司貝恩（Ｂａｉｎ ＆ Ｃｏｍｐａｎｙ）。上海美國

商會今日表示，對有關美國在華盡職調查和咨詢公司被調查的報道表示關切，並敦促當局為該行

業提供更多指引。



４。領英（ＬｉｎｋｅｄＩｎ）９日在微博宣布調整中國業務，其於中國的本土化求職平台「領

英職場」將於今年８月９日起正式停止服務，中國團隊規模也將有所縮減，據報將在中國裁員

７１６人。領英表示，面臨日趨激烈的市場競爭和宏觀經濟環境帶來的挑戰，使他們最終做出停

止服務的決定。不過，領英強調，將繼續深耕中國市場，持續支持中國企業的全球化發展。領英

於２０１４年正式進軍中國，是內地企業員工開發海外客戶的重要渠道，但領英中國於２０２１

年１２月作出重大改版，改名「領英職場」，只保留招聘功能，好友、私訊、互動等社交功能全

被刪走，同時與海外市場作出區間，來自內地的網絡地址無法瀏覽領英海外版。



５﹒ 國家網信辦昨日公布，針對鬥魚平台存在的色情、低俗等嚴重生態問題，已指導湖北省互

聯網信息辦公室派出工作組進駐鬥魚平台，開展為期１個月的集中整改督導。針對監管進駐的消

息，直播平台鬥魚今回應稱，將積極配合湖北省互聯網信息辦公室工作組的檢查和指導，認真按

照監管要求深入開展內容整改等工作。目前鬥魚平台運營一切正常，感謝社會公眾的關注和監督

，鬥魚將進一步優化平台內容審核機制，切實履行平台監管責任，營造更加健康積極的網絡直播

環境。



６﹒ 內房四月融資規模大降，信用債發行放緩。中指研究院最新研報稱，４月房地產企業非銀

融資總額為７２８﹒２億元，同比下降５﹒４％，環比下降２０﹒７％。具體看，房地產行業信

用債融資４０８﹒５億元，同比下降５﹒１％，環比下降３８﹒８％；無海外債發行；信託融資

４０億元，同比下降５９﹒１％，環比下降１１﹒５％；ＡＢＳ融資２８３﹒８億元，同比下降

２７﹒４％，環比上升３５﹒４％。５月房企到期債券餘額為６８９﹒１億元，其中，海外債佔

比為１８﹒４％，信用債佔比為８１﹒６％。從融資利率來看，４月融資綜合平均利率為

３﹒７９％，同比下降０﹒２６個百分點，環比下降０﹒１個百分點。



７﹒ 銀保監９日在網站發布關於易安財產保險股份有限公司變更股東的批覆，同意比亞迪汽車

工業有限公司受讓易安財險１０億股股份，持股比例為１００％。易安財險於２０１６年２月成

立，是內地富商、「明天系」創辦人肖建華旗下互聯網金融平台之一。易安財險則於２０２０年

７月因償付能力不達標等原因被銀保監接管。去年７月，銀保監原則上同意易安財險進入破產重

整程序。比亞迪斥資３６億元人民幣收購易安財險１００％股權，據報正式接手後將會向銀保監

申請車險方面經營資質，主要圍繞新能源汽車開展保險業務。



８﹒ 人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日低開低走，全日在６﹒９１６０至６﹒９２９５

之間波動，收盤報６﹒９２７５，較上個交易日４時３０分收盤價跌１０９點子，兩連跌，創４

月２８日以來新低。人民幣兌一美元中間價今報６﹒９２５５，較上個交易日跌９７點子，三連

跌，刷自３月１３日以來近２個月新低，上個交易日報６﹒９１５８。全球最大的巴西硬木紙漿

生產商Ｓｕｚａｎｏ ＳＡ正在考慮以人民幣向中國出售其產品。Ｓｕｚａｎｏ執行長表示，人

民幣的重要性正在上升，中國較小的客戶也要求用人民幣進行交易。中國是最大的大宗商品購買

國，佔到所售Ｓｕｚａｎｏ紙漿的４３％。雖然美元仍然佔據主導地位，但從石油到鎳的各種交

易使用人民幣的速度正在加快。俄羅斯入侵烏克蘭後受到制裁，進一步加劇這種勢頭。但也認為

向人民幣的重大過渡還沒有出現。（ｄｗ）

