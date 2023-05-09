《經濟通通訊社９日專訊》據央視報道，蘇州市國家安全局日前會同市場監督管理局、市統

計局，對轄區內咨詢企業－－凱盛融英信息科技（上海）股份有限公司蘇州分公司開展聯合執法

行動。據國家安全機關調查掌握，凱盛融英公司大量接受境外公司對中國敏感行業的諮詢項目，

其中一些企業與外國政府、軍方、情報機關關係密切。僅２０１７年到２０２０年，凱盛融英就

接受上百家境外公司匯款２０００多次，金額高達７０００多萬美元。



＊督促認真履行反間諜安全防範責任義務＊



相關執法民警介紹，凱盛融英在承擔涉外咨詢項目過程中，頻繁聯繫接觸地方黨政機關、重

要國防科工等涉密人員，並以高額報酬聘請行業咨詢專家之名，非法獲取中國各類敏感數據，對

國家安全構成了重大風險隱患。目前，國家安全機關已對涉事企業依去依規處理，督促企業認真

履行反間諜安全防範責任義務。

央視報道稱，凱盛融英專門圍繞境內政策研究、國防軍工、金融貨幣、高新科技、能源資源

、醫藥衞生等重點領域、重要行業物色挑選有影響力的專家。公司的專家數據庫數目超過３０萬

人。由於在涉外咨詢中泄露內部敏感內容甚至國家秘密和情報，部分專家走上違法犯罪道路。包

括某大型國企高級研究員韓某某，因為境外竊取、刺探、非法提供國家秘密、情報罪，被判處有

期徒刑６年。



＊凱盛融英擬ＡＨ上市＊



資料顯示，凱盛融英成立於２００８年，是中國領先的行業專家知識服務供應商，專家網絡

及客戶群遍布全球。公司總部位於上海，在北京、蘇州、深圳、香港及紐約市設立分支機構，截

至２０２１年８月４日，共有６０３名員工。凱盛融英的專家網絡成員約為３６萬人，實際服務

的客戶數超過１０００位。

早在２０２０年４月，凱盛融英便與中金公司（０３９０８） （滬：６０１９９５）簽署

上市輔導協議，擬在Ａ股掛牌上市。在Ａ股上市計劃擱淺後，凱盛融英於２０２１年８月向港交

所主板遞表，遭中證監發問後申請失效。在２０２２年３月，凱盛融英再次向港交所遞交招股書

。招股書顯示，中國投資數量最多的前２０名ＶＣ╱ＰＥ中，有９０％都是凱盛融英的客戶。同

時，中國總資產最高的前２０家證券公司，也均是其客戶。（ｌｃ）

