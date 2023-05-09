《經濟通通訊社９日專訊》中證協昨日向各券商發布通知，要求券商對文化建設和員工管理
進行自查，重點自查公司黨建、薪酬管理、考核管理、投資行為管理、執業行為管理、廉潔從業
管理、道德品行管理、社交行為管理、員工培訓、內部監督等方面的制度建設及執行情況，實事
求是反映存在的問題，制定針對性整改措施，加強內部追責問責力度，並形成自查報告，並於５
月３１日前完成反饋。（ｌｃ）
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
09/05/2023 09:17
《神州券商》中證協要求券商對員工管理自查，強調薪酬和社交行為
《經濟通通訊社９日專訊》中證協昨日向各券商發布通知，要求券商對文化建設和員工管理
進行自查，重點自查公司黨建、薪酬管理、考核管理、投資行為管理、執業行為管理、廉潔從業
管理、道德品行管理、社交行為管理、員工培訓、內部監督等方面的制度建設及執行情況，實事
求是反映存在的問題，制定針對性整改措施，加強內部追責問責力度，並形成自查報告，並於５
月３１日前完成反饋。（ｌｃ）
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
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