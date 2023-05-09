《經濟通通訊社９日專訊》近日，網上流傳的一份文件顯示，江蘇省昆山市兩個樓盤因大幅

降價被暫停網簽。昆山嘉寶網尚置業在其開發建設的夢之悅花園項目、昆山長泰置業在其開發建

設的尚濱花園項目銷售過程中，擅自大幅度降價銷售，擾亂了房地產市場正常秩序，造成了社會

不穩定因素。昆山住建局已對於上述項目已要求立即整改，暫時關閉網簽，待整改結束後予以開

通，並已將其不良行為計入年度誠信檔案。

對於上述發布的通報文件，昆山市住建局工作人員表示，發布通報是為了督促房企及時整改

，維護房地產市場穩定。擅自大幅度降價對周邊樓盤的正常銷售造成了影響，導致周邊樓盤不太

好賣，其次也擾亂了房地產市場正常秩序。

資料顯示，昆山長泰置業隸屬於蘇州萬科（深：０００００２）旗下，持股比例約為６０％

，開發項目名為萬科常青藤尚濱花園。該樓盤在「五一」期間拿出了３棟樓進行促銷，給出了包

括教育基金、家電、家裝等多重活動禮品，加起來價值３２萬元（人民幣．下同），並可以此折

現。在收到住建部門的處罰後，萬科方面已收回了此前的大力度優惠。

此外，昆山嘉寶網尚置業由上海嘉寶神馬房地產有限公司１００％持股，後者為光大嘉寶股

份有限公司（滬：６００６２２）全資子公司。夢之悅花園項目於４月下旬就推出特價房源，一

樓最低單價為每平方米１６０００元，較原訂單價２１０００元便宜了５０００元，總價降了五

六十萬元，吸引了很多客戶。（ｌｃ）

