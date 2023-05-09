《經濟通通訊社９日專訊》中指研究院監測，２０２３年４月房地產企業非銀融資總額為

７２８﹒２ 億元，同比下降５﹒４％，環比下降２０﹒７％。

融資結構來看，４月信用債規模佔比５６﹒１％，無海外債融資，信託佔比４﹒９％，

ＡＢＳ融資佔比３９﹒０％。

具體看，房地產行業信用債融資４０８﹒５億元，同比下降５﹒１％，環比下降３８﹒８％

；無海外債發行；信託融資４０﹒０億元，同比下降５９﹒１％，環比下降１１﹒５％；ＡＢＳ

融資２８３﹒８億元，同比下降２７﹒４％，環比上升３５﹒４％。



＊信用債發行放緩，民營房企發行期限較長債券仍需較強增信措施＊



報告指，４月信用債發行放緩，發行總量同環比均有所下降，其中，萬科（０２２０２）

（深：０００００２）、綠城（０３９００）、美的（０３９９０）、濱江

（深：００２２４４）等非央國企成功完成信用債發行，但美的置業（０３９９０）發行的１２

億元中票不僅有中債增全額擔保，中信證券、中債增和交通銀行三家機構還設立了信用緩釋風險

憑證，當前民營房企發行期限較長的債券仍需較強的增信措施，投資人對民營房企的信心有待進

一步恢復。（ｄｗ）

