  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

09/05/2023 14:17

《中國房產》４月房企融資規模環比降兩成，信用債發行放緩

　　《經濟通通訊社９日專訊》中指研究院監測，２０２３年４月房地產企業非銀融資總額為
７２８﹒２　億元，同比下降５﹒４％，環比下降２０﹒７％。
　　融資結構來看，４月信用債規模佔比５６﹒１％，無海外債融資，信託佔比４﹒９％，
ＡＢＳ融資佔比３９﹒０％。
　　具體看，房地產行業信用債融資４０８﹒５億元，同比下降５﹒１％，環比下降３８﹒８％
；無海外債發行；信託融資４０﹒０億元，同比下降５９﹒１％，環比下降１１﹒５％；ＡＢＳ
融資２８３﹒８億元，同比下降２７﹒４％，環比上升３５﹒４％。
　
＊信用債發行放緩，民營房企發行期限較長債券仍需較強增信措施＊
　
　　報告指，４月信用債發行放緩，發行總量同環比均有所下降，其中，萬科（０２２０２）
（深：０００００２）、綠城（０３９００）、美的（０３９９０）、濱江
（深：００２２４４）等非央國企成功完成信用債發行，但美的置業（０３９９０）發行的１２
億元中票不僅有中債增全額擔保，中信證券、中債增和交通銀行三家機構還設立了信用緩釋風險
憑證，當前民營房企發行期限較長的債券仍需較強的增信措施，投資人對民營房企的信心有待進
一步恢復。（ｄｗ）

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」圓滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金