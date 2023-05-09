《經濟通通訊社９日專訊》中國通過新版《反間諜法》後突擊檢查多間諮詢公司，當中包括

美國盡調公司美思明智集團（Ｍｉｎｔｚ Ｇｒｏｕｐ）以及諮詢公司貝恩（Ｂａｉｎ ＆

Ｃｏｍｐａｎｙ）。上海美國商會今日（９日）表示，對有關美國在華盡職調查和咨詢公司被調

查的報道表示關切，並敦促當局為該行業提供更多指引。

上海美國商會最新表示，最近有報導稱專業從事盡職調查或諮詢業務的在華美國企業受到調

查，對此表示關切。商會並表示，如果中國當局能夠更明確劃定允許或禁止企業開展此類盡職調

查的範圍，將會很有幫助。

美國盡職調查公司美思明智集團４月２３日表示，其北京辦事處被當局突擊檢查，五名中國

員工被拘。中國外交部隨後回應稱，有關公司涉嫌非法經營，有關案件正進一步偵辦。美國諮詢

公司貝恩（Ｂａｉｎ ＆ Ｃｏｍｐａｎｙ）發言人亦在２７日向媒體確認，中國警方造訪了該

公司在上海的辦公室，並詢問員工，並稱其「正在與中國當局進行適當的合作」。外交部發言人

稱不了解情況，並指任何企業在中國都應該守法、合法經營。（ｄｗ）

