  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

09/05/2023 15:48

【大國博弈】上海美國商會：對從事盡調諮詢在華美企受查表示關切

　　《經濟通通訊社９日專訊》中國通過新版《反間諜法》後突擊檢查多間諮詢公司，當中包括
美國盡調公司美思明智集團（Ｍｉｎｔｚ　Ｇｒｏｕｐ）以及諮詢公司貝恩（Ｂａｉｎ　＆　
Ｃｏｍｐａｎｙ）。上海美國商會今日（９日）表示，對有關美國在華盡職調查和咨詢公司被調
查的報道表示關切，並敦促當局為該行業提供更多指引。
　　上海美國商會最新表示，最近有報導稱專業從事盡職調查或諮詢業務的在華美國企業受到調
查，對此表示關切。商會並表示，如果中國當局能夠更明確劃定允許或禁止企業開展此類盡職調
查的範圍，將會很有幫助。
　　美國盡職調查公司美思明智集團４月２３日表示，其北京辦事處被當局突擊檢查，五名中國
員工被拘。中國外交部隨後回應稱，有關公司涉嫌非法經營，有關案件正進一步偵辦。美國諮詢
公司貝恩（Ｂａｉｎ　＆　Ｃｏｍｐａｎｙ）發言人亦在２７日向媒體確認，中國警方造訪了該
公司在上海的辦公室，並詢問員工，並稱其「正在與中國當局進行適當的合作」。外交部發言人
稱不了解情況，並指任何企業在中國都應該守法、合法經營。（ｄｗ）

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」圓滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金