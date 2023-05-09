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AH股新聞

09/05/2023 16:51

《中國監管》外交部回應凱盛融英涉危害國安受查：正常執法行為

　　《經濟通通訊社９日專訊》針對近期國安機關對諮詢企業凱盛融英執法，外交部發言人汪文
斌在回應提問時表示，近期國家安全機關會同有關部門依法對相關企業進行公開執法，這是依據
中國法律開展的正常執法行為，旨在促進有關行業規範健康發展，維護國家安全和發展利益。
　　中央電視台在周一（８日）播出１５分鍾的調查報道，披露蘇州市國家安全局等近期對轄區
內諮詢企業凱盛融英信息科技（上海）股份有限公司蘇州分公司開展聯合執法行動。央視稱，近
年來，某些西方國家為實現對華遏制打壓戰略，竊取中國軍事軍工、經濟金融等重點領域的情報
信息活動日漸猖獗。「背景復雜」的境外機構，為規避中國法律法規和重點敏感行業監管，借助
國內咨詢公司等行業，竊取中國重點領域國家秘密和情報。一些國內咨詢企業對國家安全造成了
危害，「最終淪為境外刺探、收買、套取國家秘密和情報的幫兇」。
　　報道指，凱盛融英公司大量接受境外公司對中國敏感行業的諮詢項目，其中一些企業與外國
政府、軍方、情報機關關係密切。僅２０１７年到２０２０年，凱盛融英接受上百家境外公司匯
款２０００多次，金額高達７０００多萬美元。（ｄｗ）
　

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