《經濟通通訊社９日專訊》針對近期國安機關對諮詢企業凱盛融英執法，外交部發言人汪文

斌在回應提問時表示，近期國家安全機關會同有關部門依法對相關企業進行公開執法，這是依據

中國法律開展的正常執法行為，旨在促進有關行業規範健康發展，維護國家安全和發展利益。

中央電視台在周一（８日）播出１５分鍾的調查報道，披露蘇州市國家安全局等近期對轄區

內諮詢企業凱盛融英信息科技（上海）股份有限公司蘇州分公司開展聯合執法行動。央視稱，近

年來，某些西方國家為實現對華遏制打壓戰略，竊取中國軍事軍工、經濟金融等重點領域的情報

信息活動日漸猖獗。「背景復雜」的境外機構，為規避中國法律法規和重點敏感行業監管，借助

國內咨詢公司等行業，竊取中國重點領域國家秘密和情報。一些國內咨詢企業對國家安全造成了

危害，「最終淪為境外刺探、收買、套取國家秘密和情報的幫兇」。

報道指，凱盛融英公司大量接受境外公司對中國敏感行業的諮詢項目，其中一些企業與外國

政府、軍方、情報機關關係密切。僅２０１７年到２０２０年，凱盛融英接受上百家境外公司匯

款２０００多次，金額高達７０００多萬美元。（ｄｗ）



