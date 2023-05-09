《經濟通通訊社９日專訊》乘聯會數據顯示，２０２３年４月乘用車市場零售達到１６３萬

輛，由於去年同期上海、吉林等地疫情影響，同比增速５５﹒５％，環比增長２﹒５％，也是自

２０１０年以來僅有的兩次環比正增長之一。在預期刺激政策帶來的觀望、國六老庫存促銷戰進

一步助長觀望情緒等綜合因素的影響下，１－４月累計零售５８９﹒５萬輛，同比下降１﹒３％

。

４月新能源車市場零售５２﹒７萬輛，同比增長８５﹒６％，環比下降３﹒６％。今年以來

累計零售１８４﹒３萬輛，同比增長３６﹒０％。４月新能源車國內零售滲透率３２﹒３％，較

去年同期２５﹒７％的滲透率提升６﹒６個百分點。

４月乘用車批發銷量超兩萬輛的車型有９個：Ｍｏｄｅｌ Ｙ ４９０５９輛、比亞迪秦

４２２０２輛、比亞迪元３９１６０輛、比亞迪宋３５８３６輛、比亞迪海豚３０４６２輛、

Ｍｏｄｅｌ ３ ２６７８３輛、朗逸２６６８８輛、軒逸２，９７５輛、埃安Ｙ ２１０６５

輛。其中新能源位列總體乘用車車型銷量前６位，優勢地位明顯。

４月份特斯拉中國出口３５８８６輛，上汽乘用車２１４５０輛，比亞迪１４８２７輛。



＊新能源汽車在下鄉市場具有比大城市更大的普及潛力＊



乘聯會表示，目前新能源汽車在大城市市場的普及率高，銷量佔比高，這是重要的消費增長

機會，但推進新能源汽車在中小城市下鄉市場發展也是必然趨勢，尤其是中國已經進入了老齡化

社會，中老年化電動車發展有著巨大的機會。農村市場的巨大潛力，需要車企更好的推出經濟型

電動車，加大充電樁的建設，通過充電樁的提早布局，從而推動新能源汽車的普及。（ｊｔ）

