《經濟通通訊社９日專訊》快手電商今日宣布升級「川流計劃」，今年將拿出至少６００億

流量用於激勵商家和達人協作。「川流計劃」的本質是通過達人分銷幫助商家定位客戶群，並將

這一群體精準推薦給商家自播，同時也對分銷達人進行流量獎勵。

官方數據顯示，２０２３年一季度，川流計劃給參與的經營者整體帶來的ＧＭＶ增量超過

１５％，預計二季度這一數字將達到２０％。（ｃｔ）

