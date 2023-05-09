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AH股新聞

09/05/2023 16:44

《中國要聞》快手電商升級「川流計劃」，今年６００億流量激勵

　　《經濟通通訊社９日專訊》快手電商今日宣布升級「川流計劃」，今年將拿出至少６００億
流量用於激勵商家和達人協作。「川流計劃」的本質是通過達人分銷幫助商家定位客戶群，並將
這一群體精準推薦給商家自播，同時也對分銷達人進行流量獎勵。
　　官方數據顯示，２０２３年一季度，川流計劃給參與的經營者整體帶來的ＧＭＶ增量超過
１５％，預計二季度這一數字將達到２０％。（ｃｔ）

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