《經濟通通訊社９日專訊》「中特估」多日以來大行其道，銀行股今早繼續高開超過１％，

助力滬深股市今早高開，上證綜合指數（滬綜指）高開０﹒２２％，報３４０２﹒３９點，攻上

三千四，為去年７月以來新高，深成指低開０﹒１５％，除銀行股外軍工、券商股亦造好，互聯

網股走低。

官媒《中國證券報》引述分析人士認為，二季度上市公司業績增速有望相較一季度明顯回升

，同時當前Ａ股市場整體估值水平仍處於歷史中低位，市場機會大於風險，「中國特色估值體系

」行情將向縱深演繹。

關注４月進出口數據即將發布，官媒分析在第一季度外貿「開門穩」背景下，外貿主力省（

市）因地制宜出台支持政策，促進外貿穩規模優結構，鞏固外貿持續回暖勢頭。

中國近來大搞數據安全活動，不但限制或直接切斷海外訪問各種數據庫的渠道，近日更在上

海、北京、蘇州、深圳等多地對諮詢行業同步開展反間諜行動。據央視報道，蘇州市國家安全局

日前會同市場監督管理局、市統計局，對轄區內諮詢企業凱盛融英信息科技（上海）股份有限公

司蘇州分公司開展聯合執法行動，當局稱凱盛融英公司大量接受境外公司對中國敏感行業的諮詢

項目，其中一些企業與外國政府、軍方、情報機關關係密切。

人民銀行今日進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日沒有逆回購到期

，即今日淨投放２０億元。（ｅｙ）

