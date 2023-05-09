《經濟通通訊社９日專訊》「中特估」多日以來大行其道，上交所周四（１１日）舉辦「發

現央企投資價值促進央企估值回歸」業務交流會暨國新央企股東回報ＥＴＦ宣介會，首批３隻中

證國新央企股東回報ＥＴＦ發行時間亦敲定，將在１５日至１９日（下周一至五）發售，單隻基

金首募規模上限均為２０億元（人民幣．下同）。

滬深銀行股今早高開超過１％，助力滬深股市高開，銀行股盤中升幅大幅收窄，券商及地產

股接力領跑，其他中字頭股票同樣拉漲，帶動滬綜指半日升０﹒３９％，報３４０８﹒１４點。

深市繼續落寞，深成指揚０﹒０９％，創業板指跌０﹒４３％。交投繼續保持高企，兩市半日成

交７６００億元，較上個交易日同時段增３％，惟外資通過陸股通流出逾６億元。

中國４月出口保持增長，進口跌幅擴大，海關總署最新公布，以美元計價４月份進口同比下

降７﹒９％，遜於市場預期的持平或微跌，跌幅亦較３月的下降１﹒４％擴大。４月出口則同比

增長８﹒５％，優於市場預期的增長８％，惟增幅亦較３月的增長１４﹒８％回落。貿易順差

９０２﹒１億美元，高於市場預期的貿易順差７１６億美元，擴大８２﹒３％。



＊銀行股升幅見疲，券商接力漲停＊



銀行股連日獲資金力捧，其中，中國銀行（滬：６０１９８８）昨日（８日）獲３家機構席

位合計買入４﹒０１億元，佔全天成交總額９﹒７６％，觸動中國銀行昨日罕有升１０％至漲停

收盤，並與農業銀行（滬：６０１２８８）及郵儲銀行（滬：６０１６５８）兩家國有大行同創

歷史新高。

Ａ場銀行股今早曾再飆升，惟盤中升幅快速收窄。中國銀行今早曾漲超６％，再刷新歷史新

高，半日僅升２﹒７％，報４﹒６１元；農業銀行曾升２％破頂，現揚０﹒３％；郵儲銀行曾升

１％破頂，現挫３﹒２％。其他銀行股早段跟隨走高，現走向仍升，中信銀行

（滬：６０１９９８）飆５﹒２％，光大銀行（滬：６０１８１８）漲２﹒８％，工商銀行

（滬：６０１３９８）揚０﹒９％，招商銀行（滬：６０００３６）升０﹒５％，交通銀行

（滬：６０１３２８）揚０﹒２％。

「中特估」瘋狂下，券商股亦狂飆，光大證券（滬：６０１７８８）、中國銀河

（滬：６０１８８１）、中金公司（滬：６０１９９５）、信達證券（滬：６０１０５９）四股

漲停，中信建投（滬：６０１０６６）升８﹒１％，中銀證券（滬：６０１６９６）抽高

７﹒５％，中信証券（滬：６０００３０）升４﹒４％。



＊股神減持加員工辭職傳聞，比亞迪ＡＨ小跌＊



「股神」巴菲特繼續棄持比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）。據聯交所股權披露

顯示，巴郡於５月２日減持１９６﹒１萬股比亞迪Ｈ股，套現４﹒６２億港元，持股量由

１０﹒０５％降至９﹒８７％。比亞迪Ａ股跌１﹒２％，報２５１﹒６０５元人民幣，Ｈ股現價

軟０﹒３％。

內媒早前報道，比亞迪長沙望城經開區、雨花工業園工廠近期出現離職潮，其中望城工廠有

工人提出辭職後，收到「本月（４月）離職名額已滿」的答覆，報道指工廠近階段工作量減少、

工資下滑，是一些工人選擇離開的直接原因。內媒《華爾街見聞》引述比亞迪方面回應稱，「離

職名額已滿」、「排隊辭職」等說法與事實不符，長沙園區人員招聘工作正常進行中，目前公司

訂銷良好，市佔率穩中有升，今年１至４月銷量位居行業第一。（ｅｙ）

