《經濟通通訊社９日專訊》「中國特色估值體系」多日以來大行其道，多隻銀行股股價創歷

史新高，不過今日出現戲劇性發展，券商股今早接力拉漲，帶動滬綜指突破三千四，高見

３４１８﹒９５點，創２０２２年７月以來新高。滬市升幅一直維持在午後，直至尾盤突然下起

雷暴雨，部分「中特估」摔跤急跌，石油、軍工、保險、電信板塊集體急瀉，資金割禾青後滬綜

指全日倒跌１﹒１％，報３３５７﹒６７點，全日振幅１﹒８５％，三千四關原是一場夢。

深市方面全日維持下跌，深成指挫０﹒９％，創業板指跌１﹒２１％。

過山車行情下兩市全日成交１２２１８億元（人民幣．下同），逾一個月以來新高，按日增

７﹒５％，外資連續三日透過陸股通淨流入近１０億元。

海關總署公布，以美元計價中國４月份進口同比下降７﹒９％，遜於市場預期，跌幅亦較３

月的下降１﹒４％擴大，凸顯內需較弱；４月份出口則同比增長８﹒５％，優於市場預期的增長

８％，惟增幅亦較３月的增長１４﹒８％回落；貿易順差９０２﹒１億美元，高於市場預期。外

界解讀內需疲弱影響進口下跌，至於出口的高增長料亦不可持續。



＊保險股散水，券商股守住＊



滬綜指尾盤突然倒跌逾１％，失守３４００點，保險板塊整體挫２﹒８％，新華保險

（滬：６０１３３６）急挫５﹒７％，中國人壽（滬：６０１６２８）跌３％，中國平安

（滬：６０１３１８）跌２﹒６％，中國太保（滬：６０１６０１）跌２﹒５％，中國人保

（滬：６０１３１９）跌１﹒９％。

部分中特估概念同樣見挫，北方國際（深：００００６５）、中工國際

（深：００２０５１）跌停，中材國際（滬：６００９７０）挫７﹒８％，招商公路

（深：００１９６５）瀉７﹒４％，招商港口（深：００１８７２）跌７﹒１％，中國科傳

（滬：６０１８５８）跌６﹒６％。

至於今早領漲的券商股仍能守住成果，中金公司（滬：６０１９９５）漲停，中國銀河

（滬：６０１８８１）升９﹒３％，信達證券（滬：６０１０５９）升５﹒３％，光大證券

（滬：６０１７８８）升５％，中信建投（滬：６０１０６６）升４﹒１％，華鑫股份

（滬：６００６２１）揚２﹒１％。當局明言要提升央企國企估值，自然對Ａ股券商有利。



＊內銀破頂後終見疲＊



銀行股連日獲資金力捧，其中，中國銀行（滬：６０１９８８）昨日（８日）獲３家機構席

位合計買入４﹒０１億元，佔全天成交總額９﹒７６％，中國銀行昨日罕有升至漲停收盤，並與

農業銀行（滬：６０１２８８）及郵儲銀行（滬：６０１６５８）兩家國有大行同創歷史新高。

銀行股今早曾再飆升，惟盤中升幅快速收窄。中國銀行今早曾漲超６％，再刷新歷史新高，

收市升１﹒６％，報４﹒５６元；農業銀行曾升２％破頂，現倒跌１﹒５％；郵儲銀行曾升１％

破頂，現暴力挫５﹒６％。其他銀行股早段跟隨走高，現走向普遍跌，招商銀行

（滬：６０００３６）跌１﹒７％，工商銀行（滬：６０１３９８）跌０﹒６％，建設銀行

（滬：６０１９３９）同跌０﹒６％。

針對Ａ股交易異常波動情況，中行、民行均根據上交所規定緊急發通告澄清，不存在熱點概

念，銀行經營活動一切正常，日常經營情況及外部環境未發生重大變化，不存在影響該行股票交

易異常波動的重大事項。除已披露訊息外，不存在應披露而未披露的重大訊息。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４０２７﹒８８ －０﹒８６

上證綜合指數 ３３５７﹒６７ －１﹒１０ ６１９１﹒０８

上證Ａ股指數 ３５１９﹒７７ －１﹒１０

深證成份指數 １１１２５﹒０２ －０﹒９０ ６０２６﹒８４

深圳創業板指數 ２２４５﹒８２ －１﹒２１

上證Ｂ股指數 ２９１﹒９２ －０﹒３３ １﹒１８

深證Ｂ股指數 １１８８﹒２４ －０﹒２９ ０﹒８３

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