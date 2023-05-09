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AH股新聞

09/05/2023 15:06

《滬股通》上證Ａ股指數收跌１﹒１％，報３５１９﹒７７點

　　《經濟通通訊社９日專訊》上證Ａ股指數全日收市跌１﹒１％，報３５１９﹒７７點。
　　保險板塊今日回吐，新華保險（滬：６０１３３６）急挫５﹒７％，中國太保
（滬：６０１６０１）跌２﹒５％，中國人壽（滬：６０１６２８）跌近３％，中國平安
（滬：６０１３１８）跌２﹒６％，中國人保（滬：６０１３１９）跌１﹒９％。部分中特估概
念同樣見明顯回吐，中國科傳（滬：６０１８５８）跌６﹒６％，中材國際
（滬：６００９７０）瀉７﹒８％。
　　銀行股連日獲資金力捧，其中，中國銀行（滬：６０１９８８）昨日（８日）罕有升１０％
至漲停收盤後，今日續升１﹒６％。其他銀行股個別走，農業銀行（滬：６０１２８８）跌
１﹒５％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）跌５﹒６％，中信銀行（滬：６０１９９８）飆
４﹒９％，光大銀行（滬：６０１８１８）升０﹒９％。
　　「中特估」瘋狂下，券商股亦狂飆，光大證券（滬：６０１７８８）升近５％，中國銀河
（滬：６０１８８１）飆９﹒３％，中金公司（滬：６０１９９５）漲停，信達證券
（滬：６０１０５９）升５﹒３％，中信建投（滬：６０１０６６）升４﹒１％，中銀證券
（滬：６０１６９６）抽高４﹒５％，中信証券（滬：６０００３０）升０﹒２％。（ｊｔ）
　
　

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