《經濟通通訊社９日專訊》上證Ａ股指數全日收市跌１﹒１％，報３５１９﹒７７點。

保險板塊今日回吐，新華保險（滬：６０１３３６）急挫５﹒７％，中國太保

（滬：６０１６０１）跌２﹒５％，中國人壽（滬：６０１６２８）跌近３％，中國平安

（滬：６０１３１８）跌２﹒６％，中國人保（滬：６０１３１９）跌１﹒９％。部分中特估概

念同樣見明顯回吐，中國科傳（滬：６０１８５８）跌６﹒６％，中材國際

（滬：６００９７０）瀉７﹒８％。

銀行股連日獲資金力捧，其中，中國銀行（滬：６０１９８８）昨日（８日）罕有升１０％

至漲停收盤後，今日續升１﹒６％。其他銀行股個別走，農業銀行（滬：６０１２８８）跌

１﹒５％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）跌５﹒６％，中信銀行（滬：６０１９９８）飆

４﹒９％，光大銀行（滬：６０１８１８）升０﹒９％。

「中特估」瘋狂下，券商股亦狂飆，光大證券（滬：６０１７８８）升近５％，中國銀河

（滬：６０１８８１）飆９﹒３％，中金公司（滬：６０１９９５）漲停，信達證券

（滬：６０１０５９）升５﹒３％，中信建投（滬：６０１０６６）升４﹒１％，中銀證券

（滬：６０１６９６）抽高４﹒５％，中信証券（滬：６０００３０）升０﹒２％。（ｊｔ）





