《經濟通通訊社９日專訊》深證成分指數全日收市跌０﹒９％，報１１１２５﹒０２點。

人民幣正不斷動搖美元在大宗商品市場的主導地位，全球最大的巴西硬木紙漿生產商

Ｓｕｚａｎｏ ＳＡ考慮以人民幣向中國出售其產品。造紙股表現偏升，太陽紙業

（深：００２０７８）揚０﹒３％，晨鳴紙業（深：０００４８８）升１％，惟中順潔柔

（深：００２５１１）倒跌１﹒１％。

新疆推動外貿產業高質量發展邁上新台階，加上中國－中亞峰會將於５月１８日至１９日在

陝西省西安市舉行。新疆本地股走強，新疆交建（深：００２９４１）直線漲停，西部建設

（深：００２３０２）升近５％，北新路橋（深：００２３０７）升３﹒７％。

遊戲股回落，三七互娛（深：００２５５５）瀉６﹒４％，世紀華通（深：００２６０２）

挫超３％，完美世界（深：００２６２４）跌３﹒７％，藍色光標（深：３０００５８）跌

６﹒５％，湯姆貓（深：３００４５９）跌１﹒１％，游族網路（深：００２１７４）插水

７﹒３％，創維數字（深：０００８１０）跌０﹒３％，信維通信（深：３００１３６）跌

１﹒２％。（ｊｔ）

