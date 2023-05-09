《經濟通通訊社９日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日
額度餘５２８﹒３５億元，賣盤超買盤，淨流出８﹒３５億元。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入９﹒８４億元，外資連續三日淨流入。
（ｄｗ）
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09/05/2023 15:09
《深股通》深股通全日流出逾８億元，外資連續三日淨流入
《經濟通通訊社９日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日
額度餘５２８﹒３５億元，賣盤超買盤，淨流出８﹒３５億元。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入９﹒８４億元，外資連續三日淨流入。
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