《經濟通通訊社９日專訊》銀行股連日獲資金力捧，其中，中國銀行（滬：６０１９８８）

昨日（８日）獲３家機構席位合計買入４﹒０１億元（人民幣．下同），佔全天成交總額

９﹒７６％。觸動中國銀行昨日罕有升１０％至漲停收盤，並與農業銀行（滬：６０１２８８）

及郵儲銀行（滬：６０１６５８）兩家國有大行同創歷史新高。

Ａ場銀行股今早曾再飆升，惟盤中升幅快速收窄。中國銀行今早曾漲超６％，再刷新歷史新

高，現僅升０﹒２％，報４﹒５元；農業銀行曾升２％破頂，現跌１％；郵儲銀行曾升１％破頂

，現挫３﹒４％。其他銀行股早段跟隨走高，現走向個別，光大銀行（滬：６０１８１８）漲

２﹒５％，工商銀行（滬：６０１３９８）揚０﹒４％，中信銀行（滬：６０１９９８）升

３﹒８％，惟招商銀行（滬：６０００３６）跌０﹒６％，交通銀行（滬：６０１３２８）同跌

０﹒６％。

針對Ａ股交易異常波動情況，中行、民行均根據上交所規定緊急發通告澄清，不存在熱點概

念，銀行經營活動一切正常，日常經營情況及外部環境未發生重大變化，不存在影響該行股票交

易異常波動的重大事項。除已披露訊息外，不存在應披露而未披露的重大訊息。

官媒《中國證券報》引述分析人士認為，二季度上市公司業績增速有望相較一季度明顯回升

，同時當前Ａ股市場整體估值水平仍處於歷史中低位，市場機會大於風險，「中國特色估值體系

」行情將向縱深演繹。



＊浙商證券：中行營收大超預期＊

＊浙商證券：中行營收大超預期＊



浙商證券表示，２０２３年一季度中行營收同比增長１１﹒６％，大超市場預期；歸母淨利

潤同比增長０﹒５％。展望未來，預計公司營收增速二季度面臨收窄壓力，下半年有望保持平穩

。息差方面，２０２２年息差基數前低後高，２０２３年二季度起，需關注基數變化帶來的影響

。其他非息方面，２０２２下半年公司其他非息大幅負增，因此從２０２３下半年起，其他非息

基數大幅回落，有望支撐營收增速。（ｊｔ）

