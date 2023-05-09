《經濟通通訊社９日專訊》廣汽集團（０２２３８）（滬：６０１２３８）對外發布４月份

產銷快報，但報表中沒有合資公司廣汽三菱的數據。針對廣汽三菱數據未披露的具體原因，廣汽

集團相關負責人表示，這個月產銷公告將廣汽三菱合併至「其他」項，主要是因為廣汽三菱月度

產銷佔比較小，故不再單列。

負責人同時還否認廣汽三菱將「退出中國市場」傳聞。不過廣汽三菱近年表現陷入低迷，目

前已經跌出主流賽道之外。２０２２年廣汽三菱全年銷量僅３３５７９輛，年減４９﹒１３％。

另外據《日經中文網》４月底時報道，廣汽三菱在湖南長沙的工廠已停產新車。市場認為，

在日產加速電動化轉型的背景下，在中國市場每況愈下的廣汽三菱或已失去存在的意義。未來，

廣汽三菱可能會步東風雷諾、廣汽菲克等合資企業的後塵，退出中國市場只是時間問題。

廣汽集團Ａ股目前升０﹒７％，報１０﹒６６元人民幣；Ｈ股升０﹒２％，報４﹒８６港元

。



＊廣汽埃安新能源４月同比猛漲３﹒１倍＊



廣汽集團數據顯示，４月廣汽集團汽車合計銷量達１７７２２４輛，同比增長４２﹒５７％

。具體看，廣汽本田４月產量３２７７４輛，同比增加５﹒９９％，銷量２５４１８輛，同比增

加６﹒４４％；廣汽豐田４月產量７５７３８輛，同比增長１１﹒０４％，銷量６８５２８輛，

同比增加５﹒０７％；

廣汽乘用車４月產量２４７６６輛，同比增長４４﹒７１％，銷量２０１１８輛，同比增長

４５﹒３２％；廣汽埃安新能源４月產量４０８６２兩，同比猛漲３１４﹒１３％，銷量

４１０１２輛，同比猛漲３０１﹒６１％。（ｊｔ）

