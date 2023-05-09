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AH股新聞

09/05/2023 14:03

《Ａ股焦點》中公教育瀉６％，否認推出「８８﹒８萬高端定制課」

　　《經濟通通訊社９日專訊》網傳中公教育（深：００２６０７）推出「筆面高端定制」課程
，其中「筆試１２０天＋面試３天」的價格高達８８﹒８萬元（人民幣．下同）。課程承諾，如
果「筆試不過╱面試不過，退６０萬」。不過，有不少網民反映課程退款難。中公教育官方客服
則回應稱，推８８﹒８萬元課程是謠言，公司從未開發、推出過此類課程。此前，中公教育官網
客服曾回覆內媒稱，各個地市有自己的課程，具體不清楚。
　　公開資料顯示，中公教育是一個多品類職業教育機構，主要業務包含公務員考試、事業單位
考試、研究生考試等培訓，目前已在全國３１個省份開設數千家直營分部和學習中心。但今年１
月以來，中公教育已有６７份裁判文書，其中多作為合同糾紛案中的被告出現。此外，今年３月
以來，多個內媒報道稱有消費者反映，報名中公教育考公輔導班，按照合同條款對方承諾不過全
退，但在退款時中公教育卻只能分期返還。目前社交媒體上不少網友仍在反映，中公教育分期退
款進度遲緩、不誠信等問題。
　　中公教育目前仍瀉６﹒５％，報５﹒０５元。（ｊｔ）

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