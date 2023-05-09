《經濟通通訊社９日專訊》新疆推動外貿產業高質量發展邁上新台階。今年前四個月，從霍

爾果斯公路口岸出口商品車突破２萬輛，同比增長６２﹒３％。新疆今年出台支持外貿穩定發展

８條措施，引導企業開拓「一帶一路」沿線國家和地區市場。一季度，新疆對「一帶一路」沿線

國家和地區進出口總值達６１８﹒８億元人民幣，同比增長７７﹒４％。

另外，中國－中亞峰會將於５月１８日至１９日在陝西省西安市舉行。民生證券認為，中國

－中亞峰會召開在即，新疆與中亞五國山水相連，「自帶流量」關注度高，本地與跨境經貿基建

均大有可為。疊加「中國特色估值體系」與低基數，新疆本地國企、「一帶一路」央企有望實現

估值業績雙升。

光大證券認為，中國與中亞五國經貿活動日益密切。以中吉烏鐵路為代表的泛亞鐵路網建設

，或將使新疆的產品及產能供應輻射至整個中亞，本土企業將享受發展紅利期。

新疆引導企業開拓「一帶一路」市場，新疆本地股走強，新疆交建（深：００２９４１）直

線漲停，寶地礦業（滬：６０１１２１）升５﹒８％，西部建設（深：００２３０２）升

５﹒２％，八一鋼鐵（滬：６００５８１）升５％，北新路橋（深：００２３０７）升３﹒９％

，雪峰科技（滬：６０３２２７）升超３％。（ｊｔ）

