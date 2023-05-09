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AH股新聞

09/05/2023 18:00

《中國要聞》國六Ｂ汽車排放標準７月實施，部分車型獲半年過渡期

　　《經濟通通訊社９日專訊》被稱為「史上最嚴格的排放標準」的國六Ｂ標準（國家第六階段
機動車污染物排放標準其中之一）獲確認即將於今年７月起實施。生態環境部、工信部、商務部
、海關總署、市場監管總局８日發布關於實施汽車國六排放標準有關事宜的公告，自２０２３年
７月１日起，全國範圍全面實施國六排放標準６ｂ階段，禁止生產、進口、銷售不符合國六排放
標準６ｂ階段的汽車，生產日期以機動車合格證的車輛製造日期為準。
　　此外，針對部分實際行駛污染物排放試驗（即ＲＤＥ試驗）報告結果為「僅監測」等輕型汽
車國六ｂ車型，給予半年銷售過渡期，允許銷售至２０２３年１２月３１日。
　　汽車生產、進口企業作為環保生產一致性管理的責任主體，應按《中華人民共和國大氣污染
防治法》等有關規定，在車輛出廠或入境前公開車型排放檢驗信息和污染控制技術信息，確保實
際生產、進口的車輛符合要求，相關認證機構應依據國六排放標準６ｂ階段頒發強制性產品認證
證書。
　　早前內地車企紛紛降價促銷，有分析指是因為今年７月１日起所有車輛將全面實施「國六Ｂ
標準」，部分不符合國六Ｂ排放法規的老舊車型因此要降價去庫存，惟分析亦指，官方尚未確認
國六Ｂ實際實施日期。中國汽車流通協會３月底針對國六Ｂ切換情況的座談會則透露，尚有約
２００萬輛未符合新排放標準的車型在庫，冀國家給予６－１２個月的銷售過渡期。（ｓｌ）

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