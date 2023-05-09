《經濟通通訊社９日專訊》英國品牌評估機構「品牌金融」（Ｂｒａｎｄ

Ｆｉｎａｎｃｅ）８日發布２０２３年中國最強十大品牌榜單，前三名分別是微信、茅台

（滬：６００５１９）和五糧液（深：０００８５８）。同日發布的２０２３年中國品牌價值

５００強榜單中，前三名分別是中國工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）、抖音和中

國建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）。

２０２３年中國最強十大品牌榜單中，微信蟬聯第一，保持ＡＡＡ＋的品牌強度評級，綜合

評分為９１﹒６分。排名第二至第十的品牌分別是貴州茅台集團（９０﹒８分）、五糧液

（８９﹒８分）、農夫山泉（０９６３３）（８７﹒１分）、國家電網（８６﹒９分）、中國銀

行（０３９８８）（滬：６０１９８８）（８６﹒８分）、海天（滬：６０３２８８）

（８６﹒６分）、中國工商銀行（８６﹒４分）、雪花（８６﹒４分）、中國建設銀行

（８６﹒３分）。



＊工行、抖音、建行列中國品牌價值前三名＊



２０２３年中國品牌價值５００強榜單前十強，中國工商銀行以４９８５億元（人民幣．下

同）的品牌價值蟬聯第一，抖音以４７０９億元排第二，中國建設銀行以４４９３億元排第三，

第四至十位分別是國家電網（４２１８億）、中國農業銀行（０１２８８）

（滬：６０１２８８）（４１３６億）、微信（３６０２億）、貴州茅台集團（３５６６億）、

中國銀行（３３９３億）、中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）（３２０４億）、華

為（３１７５億）。

值得一提是，基於長期的政府補貼政策，中國的電動車市場營業額在２０２２年實現雙倍增

長。一些重點發展電動車業務的車企實現顯著的品牌價值增長，例如比亞迪（０１２１１）

（深：００２５９４）的品牌價值在去年實現了５７％的增長，吉利汽車（００１７５）也在去

年實現了品牌價值１１％的增長，至於賽力斯汽車（滬：６０１１２７）成為榜單中品牌價值增

長最快的品牌。其品牌價值飆升１２３％至７億美元，排名較去年上升１１８位，位列第３３３

，成為２０２３年中國品牌價值５００強榜單中品牌價值增長最快的品牌。

在２０２３年中國品牌價值５００強榜單中，科技是品牌價值總和第二高的行業，９０個上

榜的科技品牌貢獻了２１２６億美元的品牌價值，佔榜單品牌價值總和的１１％。（ｓｌ）

