【ＦＯＣＵＳ】繼３月意外終結「五連跌」後，中國４月出口再接再厲放閃。背後除了去年

上海封控的低基數效應，更有非洲、俄羅斯、一帶一路的加持。不過，鑒於領先指標製造業

ＰＭＩ的新出口訂單分項重回收縮，全美零售聯合會（ＮＲＦ）大幅下調上半年消費品進口預測

，出口業逆風恐依然當頭勁吹。



＊汽車出口再刷新歷史新高＊



海關總署周二（９日）公布，４月美元計出口２９５４﹒２億美元，盡管按月縮水逾６％，

但在去年４月僅２７００億美元出頭的低基數下，按年升幅錄８﹒５％（預期：８％）。

分產品看，最大功臣當屬汽車，４月出口４２﹒５萬輛，再刷新歷史新高；首４月累計增速

達１０４％，超越去年全年的５６％，如無意外，今年勢超越日本晉身全球最大汽車出口國。相

比之下，手機、集成電路、自動數據處理設備（主要為電腦產品）黯然失色，４月出口額分別按

年跌１３％、７％、１７％。巧合的是，台灣地區、韓國４月集成電路出口同按年縮水７％、

４１％。

再看出口目的地，４月對第一大貿易夥伴東盟的出口，按年增速從３月的３５％放緩至４％

，取而代之崛起的是非洲和俄羅斯，分別按年大增５０％、１５３％。此外，對美國出口連續第

九個月縮水，惟跌幅略收窄至６﹒５％。



＊歐美需求弱，降息可能增＊



相比出口標題數字光鮮，４月進口錄按年大跌７﹒９％（預期：－０﹒７％），銅、煤炭、

原油、鋼材等進口量全數按年縮水，顯示內需動力及企業補庫存意願仍舊偏弱，不同於報復性反

彈的服務業，製造業復甦仍不明朗。

鑒於淨出口分別於２０２１年、２０２２年貢獻中國經濟增長約２１％、１７％，重要性仍

不可小覷，今年餘下時間的走勢將如何？答案是逆風當頭。獲國務院總理李強點名要「設法穩住

」的發達經濟體歐美，兩者的零售銷售同錄連續兩個月萎縮，全美零售聯合會最新下調上半年美

國消費品進口預測，相當於較去年同期大降２３％。

往前看，倘若進口繼續潛水，而出口邁向放緩，內銀繼下調存款利率後，未來下調貸款利率

為弱復甦加油添柴的可能亦在上升中。

