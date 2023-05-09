《經濟通通訊社９日專訊》中國中鐵（００３９０）（滬：６０１３９０）公布，今年首季
發生擔保金額５８﹒６５億元（人民幣．下同），而截至３月底累計擔保金額約１５９１億元，
佔淨資產３６﹒５３％。
另外，該集團指，關於今年下半年至明年上半年對外擔保預計額度為約２２５２億元，超過
去年度淨資產的５０％，且被擔保方資產負債比率逾７０％，故擔保計劃需待股東批准。
（ｗｈ）
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
09/05/2023 07:53
《國企紅籌》中國中鐵（０３９０）於３月底擔保額１５９１億人幣
《經濟通通訊社９日專訊》中國中鐵（００３９０）（滬：６０１３９０）公布，今年首季
發生擔保金額５８﹒６５億元（人民幣．下同），而截至３月底累計擔保金額約１５９１億元，
佔淨資產３６﹒５３％。
另外，該集團指，關於今年下半年至明年上半年對外擔保預計額度為約２２５２億元，超過
去年度淨資產的５０％，且被擔保方資產負債比率逾７０％，故擔保計劃需待股東批准。
（ｗｈ）
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
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