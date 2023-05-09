《經濟通通訊社９日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日（８日）「滬股通」額度餘額
４８５﹒３９億元（人民幣．下同），買盤超賣盤，流入３４﹒６１億元，佔每日額度
６﹒６６％，「深股通」額度餘額５１４﹒３億元，買盤超賣盤，流入５﹒７億元，佔每日額度
１﹒１％。
「滬股通」首十大成交活躍股列表
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股份名稱 （編號） 買入金額 賣出金額 淨買入＋╱淨賣出－
（百萬人民幣） （百萬人民幣） （百萬人民幣）
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中國平安 （６０１３１８） ８８５﹒８８ １２８８﹒７２ －４０２﹒８４
貴州茅台 （６００５１９） ７１３﹒５２ ９８９﹒８１ －２７６﹒２９
中國建築 （６０１６６８） ４２３﹒６０ ７０５﹒９３ －２８２﹒３３
中信證券 （６０００３０） ３０１﹒９６ ７５７﹒０８ －４５５﹒１２
工商銀行 （６０１３９８） ６５５﹒４４ ４００﹒９０ ２５４﹒５４
興業銀行 （６０１１６６） ８１０﹒１６ ２１８﹒０６ ５９２﹒１０
農業銀行 （６０１２８８） ４４９﹒９７ ５５５﹒９３ －１０５﹒９６
招商銀行 （６０００３６） ４４６﹒１７ ５３８﹒２０ －９２﹒０３
交通銀行 （６０１３２８） ３７３﹒０８ ５７３﹒７６ －２００﹒６８
中國中免 （６０１８８８） ５４６﹒１５ ３３３﹒５９ ２１２﹒５６
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「深股通」首十大成交活躍股列表
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股份名稱 （編號） 買入金額 賣出金額 淨買入＋╱淨賣出－
（百萬人民幣） （百萬人民幣） （百萬人民幣）
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寧德時代 （３００７５０） ９５８﹒３２ ９２６﹒６４ ３１﹒６８
邁瑞醫療 （３００７６０） ３６６﹒０７ ８５７﹒３２ －４９１﹒２５
五糧液 （０００８５８） ４２１﹒１２ ６７４﹒９６ －２５３﹒８４
北方華創 （００２３７１） ７３３﹒４４ ３４５﹒６７ ３８７﹒７７
東方財富 （３０００５９） ４３３﹒０２ ５８３﹒３０ －１５０﹒２８
匯川技術 （３００１２４） ３１１﹒９７ ５５６﹒５４ －２４４﹒５７
順豐控股 （００２３５２） ４８１﹒２０ ３１０﹒４５ １７０﹒７５
格力電器 （０００６５１） ２６８﹒８７ ４４８﹒５９ －１７９﹒７２
三七互娛 （００２５５５） １９４﹒９１ ４６０﹒６４ －２６５﹒７３
科大訊飛 （００２２３０） ３４８﹒２２ ３００﹒９５ ４７﹒２７
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（以上數字取小數點後兩個位）
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