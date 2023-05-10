《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》浙江省紀委監委發布，金華市政府原黨組

成員、副市長、市公安局原局長費躍忠嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、生活紀律

，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，決定給予費躍忠開除黨籍處分；由省監委給予其開除公職

處分；終止其省第十五次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機

關依法審查起訴，所涉財物一並移送。



＊違規投資入股多家非上市企業，通過民間借貸獲取大額回報＊



經查，費躍忠喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，與他人串供、銷毀轉移證

據，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規收受禮品；違反組織原則，不按規定報告個人

有關事項，在組織談話時不如實說明問題，在幹部選拔任用中違規為他人謀利；違規投資入股多

家非上市企業，通過民間借貸獲取大額回報；毫無紀法底線，大搞權錢交易，利用職務便利為他

人在企業經營、消防驗收、案件處理、職務晉升等方面謀利，並非法收受巨額財物。

費躍忠去年１１月主動投案。他於１９７５年１０月出生，曾任杭州市公安局上城區分局黨

委副書記、政委，臨安市委常委、公安局局長，杭州市蕭山區委常委、杭州市公安局蕭山區分局

局長等職。２０１９年，費躍忠任杭州市公安局黨委委員、副局長，２０２０年任杭州市公安局

黨委副書記、常務副局長。

